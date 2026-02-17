Volley C, il Messina Volley d’orgoglio supera la Nino Romano al tiebreak

Il punto sulle squadre messinesi impegnate nei campionati di Serie C di pallavolo



Il un “PalaRescifina” gremito, il Messina Volley conquista un’importante vittoria al tie-break contro la Polisportiva Nino Romano. Con questo successo, maturato nella 14ª giornata del campionato di Serie C femminile, le ragazze giuidate da Marcela Nielsen agganciano al secondo posto proprio le mamertine di mister Mauro Maccotta. Capitan Michela Laganà e compagne, sotto di due set, trovano la marcia giusta e si aggiudicano i due parziali successivi, trascinando il match al tie-break. Le peloritane, in quest’ultima frazione di gioco, sotto per 11-6, piazzano 9 punti consecutivi che gli consentano di ribaltare le sorti del set e ottenere la vittoria.

Sconfitta in fondo alla classifica la Team Volley Messina che però cede a testa alta sul campo della quarta forza del girone Futura Volley Santa Teresa. Per le ragazze di coach Di Mauro dopo tante sconfitte, alcune delle quali con la squadra con poco carattere in campo, arriva quantomeno una prestazione degna e che le ha viste giocare a pallavolo tenendo testa alle joniche. Il secondo set, vinto ai vantaggi per le peloritane, ne è la dimostrazione. Turno di riposo per la squadra biancorossa maschile che mantiene momentaneamente il piazzamento ai playoff.

Guardando ai risultati delle altre squadre della provincia nel girone femminile vittoria netta dell’Amando Ionica a Giardini Naxos, sconfitta al tiebreak per Barcellona in casa contro Zafferana, nulla da fare per Torregrotta che subisce la sconfitta a domicilio contro Randazzo. Infine nel derby Volley ’96 Milazzo e UniMe prevalgono le mamertine.

“Sono contentissima del risultato – commenta coach Nielsen del Messina Volley – perché rappresenta una doppia soddisfazione. E’ iniziata male, se paragonata a ciò che stiamo facendo in campionato e questo mi fa capire che non sappiamo gestire bene le emozioni. Però poi ci siamo fatte valere per quello che valiamo ed aver rovesciato un risultato così, conta tantissimo. Purtroppo in alcune partite reagiamo dopo, piuttosto di fare capire subito le nostre potenzialità. Non so accettarlo o lottarci contro, ma sicuramente ci lavoreremo”.

Soddisfatto coach Giovanni Di Mauro della Team Volley Messina: “Oggi ho visto una squadra in campo e abbiamo giocato una bella pallavolo. Noi purtroppo subiamo tanto a volte il non gioco degli avversari, quando invece troviamo delle squadre che fanno pallavolo riusciamo a esprimerci meglio. Trovarci di fronte un muro che ci permette di giocare mani-fuori o anche solo doverlo aggirare ci aiuta a mettere palloni a terra. Soddisfatto oggi anche della ricezione, ci lavoriamo molto e tranne quando un’avversaria batteva in salto spin oggi è andato bene anche questo fondamentale”.

Messina Volley – Nino Romano 3-2

Primo set in equilibrio fino al 5-5, quando la squadra ospite si porta a +2 (5-7) con l’ace di Angela Bertè. Alice Maccotta e Claudia Pulisi allungano per le mamertine (+7; 8-15) ed il Messina Volley chiede time-out. Al rientro il gap fra le due formazioni rimane pressappoco uguale fino al muro di Puglisi che aumenta a +9 (12-21) il vantaggio per le ospiti. Due spunti di Ginevra Pino chiudono il parziale in favore della Pol. Nino Romano (+11; 14-25). Nel secondo ospiti avanti di quattro punti (2-6), ma il Messina Volley si ricompatta e trova il pari (9-9), grazie ad Alessandra Cuzzola, Barbora Basile, Nielsen e Sara Arena. Puglisi e Bertè riportano avanti le ospiti (+2; 11-13), con il Messina Volley in pausa. Basile pareggia (13-13) e si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio mamertino (+2; 19-21) firmato da Puglis e Stefania Fleres. Secondo discrezionale locale e nuova parità (21-21). Basile porta avanti le peloritane (23-22) ed è adesso coach Maccotta a chidere il time-out. Puglisi e Bertà ribaltano (23-24) ed il pallonetto di Giulia Mondello porta ai vantaggi le sorti del parziale (24-24). Maccotta e l’ace di Alice Impellizzeri chiudono il set in favore delle milazzesi. Messina Volley avanti nel terzo (+3; 5-2) con Mondello e Nielsen. Sul 7-3 locale, coach Maccotta chiama la pausa ed al rientro Maccotta accorcia (-2; 7-5). L’ace di Basile firma il +4 (10-6) per le locali, mentre Bertè sigla il pari (11-11). Lo stesso opposto ospite con Puglisi portano avanti la Nino Romano (+3; 11-14) e si viaggia punto a punto fino alla reazione della squadra di casa che trova il pari con la pipe di Mondello (22-22). Le ospiti chiamano il secondo discrezionale e due punti di Nielsen chiudono il parziale in favore delle peloritane (25-23). Maccotta ed Impellizzeri piazzano il +3 (0-3) ospite nel quarto set. Mondello e Nielsen pareggiano (3-3) e lo stesso numero 8 locale porta a due (5-3) i punti di vantaggio per le giallo-blu. Puglisi pareggia (6-6), ma il pallonetto di Cuzzola, l’ace di Giulia Bisicchia e la pipe di Mondello piazzano il +3 (9-6) per le padrone di casa. Maccotta chiama la pausa, ma la musica non cambia e due spunti di Nielsen, unito ad un altro punto dalla battuta di Bisicchia, allungano a 6 (12-6) il divario fra le due squadre. Basile e Nielsen tracciano il +8 (16-8), mentre Maccotta, Fleres e Puglisi accorciano a -4 (17-13). Puglisi e Impellizzeri preggiano (19-19), ma il Messina Volley produce un break du 4 punti che gli consente di piazzare il 23-19 con Mondello, Basile e Nielsen. Bertè annulla il set-point (24-21), concretizzato dalla squadra di casa che pareggia il computo dei set e prolunga il match al tie-break. Quinto set che comincia all’insegna della Nino Romano (+5; 2-7) trascinati da Bertè, Maccotta, Puglisi e Impellizzeri. Le giallo-blu chiamano time-out, ma Impellizzeri firma il cambio campo (+5; 3-8). Basile accorcia a -4 (6-10), ma Bertè ribadisce il +5 (6-11). Il Messina Volley ricuce a -3 (8-11) con Maccotta in pausa. Al rientro Nielsen e l’ace di Mondello materializzano il pari (11-11) con il secondo discrezionale ospite. Sempre Nielsen concretizza il match-point (+3; 14-11), anteprima della vittoria giallo-blu.

Futura Santa Teresa – Team Volley Messina 3-1

In questo quattordicesimo turno di campionato mister Di Mauro schiera Romeo al palleggio e Flora Frigione opposto, al centro Maggiari e Gironi, in banda capitan D’Amico e Savarese con Lembo e Fulci ad alternarsi come liberi di difesa e di ricezione. A partita in corso spazio al doppio cambio D’Arrigo-Santamaria, poi nei set finali cambio nel sestetto con Santamaria con Romeo in campo da subito, si rivede Barbera, Baldaro subentra per far rifiatare le centrali nelle fasi finali.

Il primo parziale vede la formazione di casa provare a mettere subito le cose in chiaro. Preso vantaggio durante il set le locali hanno chiuso per 25-14. Nel secondo set cambia qualcosa nel sestetto jonico, ma Messina stavolta resta in partita, nelle fasi finali anche con la formazione tipo Santa Teresa non ha vita così facile e la Team Volley strappa il set ai vantaggi per 24-26. Nel terzo e quarto set la Team Volley prova a tenere il ritmo e ci riesce in diverse occasioni, Santa Teresa fatica più del previsto per staccare le biancorosse e aggiudicarsi gli ultimi due parziali con punteggi che non sono così netti.

Risultati 14ª giornata

Giardini del Volley – Amando Ionica 0-3

Barcellona – Zafferana 2-3

Messina Volley – Nino Romano 3-2

Torregrotta – Randazzo 0-3

Volley ’96 Milazzo – Ssd UniMe 3-1

Futura Santa Teresa – Team Volley Messina 3-1

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 40; Nino Romano, Messina Volley 36; Futura Volley Santa Teresa 35; Barcellona, Volley ’96 Milazzo 21; Zafferana 18; Randazzo 15; Ssd UniMe 13; Giardini del Volley 10; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Risultati 14ª giornata

Pedara – Modica 1-3

Giarre – Gela 0-3

Misterbianco – Pozzallo 0-3

Astra Ct – Paternò 3-1

Ragalna – Giarratana 2-3

Riposava Team Volley Messina

Classifica Serie C girone B m

Gela 37; Giarre 33; Giarratana 30; Pozzallo 22; Team Volley Messina, Ragalna 18; Modica 16; Misterbianco 12; Astra Ct 10; Paternò 8; Pedara 6.