Elezioni 2026, Lillo Valvieri scommette su Messina capitale dell’arte

Il programma e gli assessori designati del candidato sindaco. Tra lavoro, commercio e trasformazione della viabilità

MESSINA – Si chiama Lillo Valvieri, di professione fa il barbiere ed è candidato sindaco a Messina. Uno dei cinque candidati a sindaco. Per lui unica lista. Sono in 22 in corsa al Consiglio comunale per “Lillo Valvieri Sindaco Messina”. Niente candidature, invece alle Circoscrizioni.

Ecco i cinque assessori designati: Pietro Crisafulli, Gaetano Mauceri, Alessio La Rosa, Cinzia Filocamo e Fabio Messina.

Di seguito il suo programma. Valvieri punta su “Messina capitale dell’arte”, con spazi per gli artisti ed eventi sul Viale San Martino, sul rilancio del commercio e della zona industriale e artigianale di Larderia, su percorsi professionali per giovani e trasformazione della viabilità.

Le proposte per Messina di Lillo Valvieri candidato a sindaco

Formazione e lavoro: Percorsi professionali per ragazzi che hanno lasciato la scuola: elettricisti, idraulici,

carpentieri, muratori, artigiani. Collaborazione con aziende locali per stage e tirocini reali. Certificazioni professionali riconosciute e borse di studio per chi continua gli studi. Obiettivo: una città con figure professionali mancanti e giovani pronti al lavoro.

Commercio e sviluppo locale: Sostegno ai negozi e alle piccole imprese dei quartieri. Creazione di incentivi per nuove attività imprenditoriali. Valorizzazione dei mercati locali e delle produzioni tipiche, recupero della zona industriale e artigianale di Larderia. Obiettivo: una città viva, con lavoro stabile e attività che crescono nei villaggi e nel centro.

Turismo e cultura: Promozione dei luoghi storici e naturali della città. Eventi culturali e sportivi che attraggono visitatori e creano posti di lavoro. Cura dei monumenti, dei parchi e delle piazze, Funivia Turistica dei Laghi di Ganzirri e Torre Faro, Realizzare una funivia panoramica attorno ai laghi di Ganzirri, con collegamenti verso Torre Faro e le aree vicine, per valorizzare uno dei luoghi più belli e suggestivi di Messina. L’obiettivo è incentivare il turismo, migliorare la mobilità locale, creare nuove opportunità di lavoro e trasformare la zona in un grande attrattore turistico e ambientale di livello internazionale.

Famiglia e servizi ai cittadini: Potenziamento dei servizi per famiglie, anziani e giovani. Spazi pubblici sicuri per bambini e adolescenti (parchi, centri sportivi). Progetti sociali per aiutare chi ha difficoltà economiche o sociali. Obiettivo: una città che non lascia indietro nessuno.

Sport, Acr Messina e poli sportivi: Agevolazioni per chi investe per far crescere la squadra. Concessione degli stadi e delle strutture sportive a chi investe seriamente. Creazione di poli sportivi nei quartieri per ragazzi e giovani. Obiettivo: sport come educazione, lavoro e identità cittadina.

Mobilità, parcheggi ed Ex Gasometro: Spostare i parcheggi dal centro strada e riposizionarli lateralmente. Liberare il centro delle carreggiate per migliorare traffico e sicurezza. Parcheggio multipiano all’Ex Gasometro di Messina: Piano terra: lavaggisti, meccanici, carrozzieri Piani parcheggi Ultimo piano: discoteca con vista sullo Stretto Obiettivo: meno caos, più servizi, più lavoro.

Ex Ospedale Regina Margherita: Riattivare il primo padiglione con servizi sanitari di prossimità. Negli altri

padiglioni creare spazi per emergenze cittadine con la Protezione Civile. Obiettivo: sicurezza sanitaria e supporto reale ai cittadini.

Ripristino Baby Park: Ripristino del Baby Park di Messina. Spazi di gioco e divertimento per bambini e ragazzi. Obiettivo: una città vivibile per famiglie e giovani.

Cultura: Santa Maria di Gesù e Antonello da Messina: Riavviare gli scavi al vecchio monastero di Santa Maria di Gesù. Valorizzare l’area dove dovrebbe trovarsi la tomba di Antonello da Messina. Obiettivo: cultura come motore turistico ed economico.

Ex Fiera e servizi per croceristi: Riqualificazione dell’Ex Fiera di Messina con attività commerciali utili ai croceristi, prodotti tipici e artigianato locale. Obiettivo: trasformare il turismo in economia per i messinesi.

Copertura Torrente Annunziata: Copertura del Torrente Annunziata per ampliare la strada e migliorare la

viabilità. Obiettivo: infrastrutture moderne e più sicurezza stradale.

Porticcioli lungo la costa: Realizzazione di piccoli porticcioli turistici lungo la costa, in particolare a: Torre Faro e Ganzirri Obiettivo: mare, turismo, lavoro e valorizzazione del territorio.

Costa tirrenica: Posizionamento frangiflutti per salvaguardare l’erosione costiera e le abitazioni.

4Riqualificazione della Zona Falcata e del Fronte Mare fino a Gazzi: costruzione di grattacieli moderni,

alberghi, lidi attrezzati, aree verdi e spazi turistici. L’obiettivo è restituire alla città il suo rapporto con il mare, creando lavoro, sviluppo economico, turismo e una nuova immagine moderna e competitiva di Messina.

Collegamenti rapidi con l’Aeroporto di Reggio Calabria: Potenziare i collegamenti marittimi e su

gomma con l’aeroporto di Aeroporto di Reggio Calabria, garantendo servizi veloci, continui ed efficienti per cittadini, studenti, lavoratori e turisti. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai voli nazionali e

internazionali, migliorando la mobilità dello Stretto e rafforzando il ruolo strategico di Messina come porta di collegamento tra Sicilia e continente.

Messina Città Capitale dell’Arte: Creare spazi dedicati ad artisti, pittori, musicisti, cantanti, ballerini e talenti emergenti, trasformando Messina in una vera capitale dell’arte e della cultura. Valorizzare luoghi simbolo come il Viale San Martino, destinandoli nei fine settimana a eventi artistici, mostre, esibizioni dal vivo e spettacoli di strada, per dare voce ai giovani talenti, rilanciare il centro cittadino e attrarre turismo culturale.

Porticcioli Turistici e per la Pesca: Realizzare porticcioli da diporto distribuiti lungo tutta la costa, dedicati sia ai pescatori che alle imbarcazioni turistiche e di lusso. L’obiettivo è sostenere la pesca locale, valorizzare il mare come risorsa economica e attrarre turismo nautico di qualità, creando nuovi posti di lavoro e rilanciando l’economia del territorio.

Eliporti Strategici e Nuovi Svincoli Autostradali: Realizzare eliporti per la Protezione Civile nelle zone

sud, centro e nord della città, garantendo interventi rapidi in caso di emergenze sanitarie, incendi e calamità naturali. Il progetto sarà accompagnato dalla creazione di nuovi svincoli autostradali per migliorare la viabilità, ridurre il traffico e rendere più efficienti i collegamenti tra i vari quartieri e le aree strategiche del territorio.

Rilancio della Zona Artigianale e Industriale di Larderia: Recuperare e riqualificare gli spazi abbandonati della zona artigianale e industriale di Larderia per favorire la nascita di nuove fabbriche e attività

produttive di beni di prima necessità. L’obiettivo è sostenere l’impresa locale, attrarre investimenti, creare

nuovi posti di lavoro e trasformare l’area in un polo produttivo moderno e strategico per lo sviluppo

economico della città.

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