La lista “Amo Messina” al Consiglio comunale

A sostegno di Federico anche la lista "Amo Messina": tutti i candidati.
MESSINA – Una delle 15 liste a sostegno di Federico Basile e Sud chiama Nord si chiama “Amo Messina”. Ecco i 32 candidati al Consiglio comunale.
Elezioni Messina 2026, la lista “Amo Messina”
- Aloisi Maria Detta Mary
- Bonarrigo Agatino
- Bosurgi Silvia
- Bruno Daniela
- Carbone Giovanni
- Chiarella Giuseppe Detto Peppe
- Ciraolo Vincenzo
- Corica Andrea
- Corona Vincenzo Detto Enzo
- De Stefano Giuseppe Detto Di Stefano Detto Pippo
- Duca Valentina
- Falcone Antonella
- Gugliotta Pietro Detto Piero
- Irrera Cristiana
- Mangano Paolo
- Merlino Roberta
- Musiano Maurizio
- Natale Giuseppe Detto Pippo
- Neri Nino
- Oteri Concetta Detta Ketty
- Porcari Bruno
- Puglisi Alfio Detto Alessandro
- Romeo Ettore
- Russo Piera
- Saglimbeni Salvatore
- Sciuto Letteria Detta Giovanna
- Spadaro Raffaella
- Spanò Nicola
- Staiti Giorgio
- Summa Natalino Detto Lino
- Trimarchi Letterio
- Vita Massimiliano Detto Massimo Detto Max