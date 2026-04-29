 La lista "Amo Messina" al Consiglio comunale

La lista “Amo Messina” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Amo Messina” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:53

A sostegno di Federico anche la lista "Amo Messina": tutti i candidati.

MESSINA – Una delle 15 liste a sostegno di Federico Basile e Sud chiama Nord si chiama “Amo Messina”. Ecco i 32 candidati al Consiglio comunale.

Elezioni Messina 2026, la lista “Amo Messina”

  1. Aloisi Maria Detta Mary
  2. Bonarrigo Agatino
  3. Bosurgi Silvia
  4. Bruno Daniela
  5. Carbone Giovanni
  6. Chiarella Giuseppe Detto Peppe
  7. Ciraolo Vincenzo
  8. Corica Andrea
  9. Corona Vincenzo Detto Enzo
  10. De Stefano Giuseppe Detto Di Stefano Detto Pippo
  11. Duca Valentina
  12. Falcone Antonella
  13. Gugliotta Pietro Detto Piero
  14. Irrera Cristiana
  15. Mangano Paolo
  16. Merlino Roberta
  17. Musiano Maurizio
  18. Natale Giuseppe Detto Pippo
  19. Neri Nino
  20. Oteri Concetta Detta Ketty
  21. Porcari Bruno
  22. Puglisi Alfio Detto Alessandro
  23. Romeo Ettore
  24. Russo Piera
  25. Saglimbeni Salvatore
  26. Sciuto Letteria Detta Giovanna
  27. Spadaro Raffaella
  28. Spanò Nicola
  29. Staiti Giorgio
  30. Summa Natalino Detto Lino
  31. Trimarchi Letterio
  32. Vita Massimiliano Detto Massimo Detto Max

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