Elezioni a Messina. Basile presenta 15 liste e conferma 6 assessori

61 liste ai quartieri per un totale di oltre mille candidati. Ecco chi sono gli assessori confermati

MESSINA – Sono state presentate questa mattina a Palazzo Zanca le liste di Sud Chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Federico Basile.

Sono complessivamente 1.010 i candidati presentati, di cui 468 al Consiglio comunale – con 15 liste depositate (11 complete con 32 candidati, 2 da 30 e 2 da 28) – e 542 candidati alle Circoscrizioni, articolati in 61 liste così distribuite: 7 al primo quartiere, 8 al secondo, 11 al terzo, 13 al quarto, 10 al quinto, 7 al sesto e 5 al settimo.

“Avevamo lanciato l’“appello dei mille” per raccogliere una testimonianza forte a sostegno del percorso amministrativo avviato da Sud Chiama Nord, e la risposta è arrivata chiara e concreta con una partecipazione ampia che oggi si traduce nella presentazione delle liste a supporto del candidato sindaco Federico Basile.”

“I numeri raccontano un impegno significativo da parte di tanti cittadini che hanno scelto di esserci, non solo per portare avanti il nostro progetto, ma soprattutto per proseguire a contribuire concretamente al futuro della città di Messina, mettendo a disposizione competenze, energie e un forte senso di appartenenza alla comunità” ha dichiarato Federico Basile.

“La nostra squadra è composta da donne e uomini che hanno scelto di metterci la faccia per la propria città. Si tratta di un gruppo numeroso e preparato, profondamente radicato nei quartieri, in grado di cogliere le istanze dei cittadini e tradurle in interventi concreti e mirati”, ha detto ancora.

Non soltanto continuità amministrativa ma necessità di guardare al futuro attraverso persone che possano ulteriormente arricchire il team di Sud Chiama Nord. “Le liste presentate oggi sono il risultato di un percorso condiviso, che mette al centro merito, impegno e passione – ha concluso Federico Basile – Il nostro obiettivo è proseguire nel percorso di crescita della città, rafforzando i servizi, valorizzando il territorio e garantendo opportunità per tutti. Insieme possiamo continuare a costruire il futuro. Siamo pronti alla terza fase strategica”.

In questa direzione si inserisce anche la scelta di una giunta “ponte” di continuità: Federico Basile ha infatti confermato, per una prima fase, Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, con l’obiettivo di “non interrompere il lavoro avviato ma accompagnarlo fino alla conclusione di alcuni importanti iter già in corso”. “È una scelta di serietà e responsabilità – ha aggiunto – perché si rende necessario chiudere le partite aperte e garantire continuità amministrativa senza rallentamenti, rafforzando al tempo stesso il supporto di profili tecnici qualificati che mira a rendere ancora più incisiva all’avvio di questa prima fase dell’azione amministrativa”.