Elezioni europee in Sicilia, le liste e la carica dei 12 messinesi

Ecco chi si candida nella circoscrizione Isole per il voto dell'8 e 9 giugno

MESSINA – Al voto per le elezioni europee 2024. Ecco tutti i candidati siciliani nelle liste per le Isole. Si vota l’8 e il 9 giugno. Questi i candidati messinesi: l’ex deputato Massimo Romagnoli, originario di Capo d’Orlando, per Alternativa Popolare; l’ex eurodeputata Sonia Alfano per Azione di Calenda; l’ex deputata Maria Flavia Timbro per il Partito democratico; l’assessora regionale Elvira Amata per Fratelli d’Italia; la deputata regionale e coordinatrice provinciale di Forza Italia Bernardette Grasso; il senatore Nino Germanà e l’ex assessora di Acquedolci, ed ex Forza Italia, Francesca Reitano per la Lega; Cateno De Luca, capolista in tutta Italia della lista “Libertà”, assieme a Laura Castelli; l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, capolista per il Movimento Cinquestelle; il docente universitario ed ex assessore Nino Mantineo per Pace Terra Dignità con capolista Michele Santoro; Francesco Calanna, già dirigente del Pd e presidente del Gal (Gruppo di azione locale) Nebrodi, ora in Stati Uniti d’Europa; l’archeologa Giuliana Fiertler per Alleanza Verdi Sinistra.

Alleanza Verdi Sinistra

Leoluca Orlando

Ilaria Salis

Domenico Lucano detto Mimmo

Cinzia Dato

Emanuele Barbara

Giuliana Fiertler detta Firtler

Francesco Muscau

Stefania Pagliazzo

Alternativa popolare

Stefano Bandecchi

Mattia Gattuso

Alfonso Alaimo

Manuela Ciambrone

Massimo Romagnoli

Valentina Valenti

Azione con Calenda

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti

Partito Democratico

Elly Schlein (detta Elly)

Antonio Nicita

Lidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

Forza Italia

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Felice Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo

Edmondo Tamajo detto Edy

Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni

Giuseppe Milazzo

Massimiliano Giammusso

Giusi Savarino

Elvira Amata

Ruggero Razza

Salvatore Sasso Deidda

Alessia Scorpo

Lega

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Nino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano

Libertà – Cateno De Luca

Cateno De Luca

Laura Castelli

Piera Aiello

Edgardo Bandiera detto Edy

Giulia Ferro

Barbara Figus

Ismaele La Vardera

Antonio Giuseppe Parrinello

M5S – Movimento Cinquestelle

– Movimento Cinquestelle Giuseppe Antoci

Cinzia Pilo

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Matteo Porcu

Antonino Randazzo

Matilde Montaudo

Pace Terra Dignità

Michele Santoro

Benedetta Sabene

Raniero Luigi La Valle

Federica Baccoli

Ginevra Roberta Bompiani

Giovanni Fresu detto Gianni

Antonino Mantineo detto Nino

Elisa Monni

Stati Uniti d’Europa

Rita Bernardini

Francesco Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Luca Ballatore

Pietrina Potzolu

Carola Politi

Matteo Renzi

Segnalateci eventuali errori a info@tempostretto.it.

