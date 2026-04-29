 La lista "Noi moderati" al Consiglio comunale

La lista “Noi moderati” al Consiglio comunale

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La lista “Noi moderati” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 12:35

Il partito fa parte della coalizione di centrodestra a supporto di Marcello Scurria. I 32 nomi dei candidati consiglieri.

MESSINA – Anche “Noi moderati” ha presentato la sua lista di 32 candidati al Consiglio comunale. Il partito fa parte della coalizione di centrodestra, a supporto del candidato sindaco Marcello Scurria. L’elenco con tutti i nomi dei candidati.

Elezioni Messina 2026, la lista “Noi moderati” al Consiglio comunale

  1. Greco Marcello
  2. Alfa Salvatore
  3. Briguglio Mauro
  4. Cafeo Antonella
  5. Cento Giovanni
  6. Chillè Mariangela Detta Mara
  7. Ciolino Francesco
  8. Costa Giuseppe
  9. D’Agostino Domenico
  10. D’Arrigo Maria Rita
  11. Doni Daniela
  12. Forestieri Danilo
  13. Ganfi Rosa
  14. Giacobbe Maria
  15. Giorgio Luisa
  16. Grimaldi Renato
  17. La Marca Daniele Detto Daniel
  18. Lo Faro Aldo
  19. Maggio Anna Detta Annalisa
  20. Mangraviti Mariagrazia
  21. Micalizzi Roberto
  22. Minissale Giuseppe
  23. Morvillo Consolato
  24. Muto Dario
  25. Nocera Francesco
  26. Notti Stefano
  27. Porpiglia Rossella Fortunata
  28. Scavo Lucia
  29. Scopelliti Domenica Monica
  30. Tiano Vera
  31. Vinci Giuseppa
  32. Violi Gianluca

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