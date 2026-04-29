Il partito fa parte della coalizione di centrodestra a supporto di Marcello Scurria. I 32 nomi dei candidati consiglieri.
MESSINA – Anche “Noi moderati” ha presentato la sua lista di 32 candidati al Consiglio comunale. Il partito fa parte della coalizione di centrodestra, a supporto del candidato sindaco Marcello Scurria. L’elenco con tutti i nomi dei candidati.
Elezioni Messina 2026, la lista “Noi moderati” al Consiglio comunale
- Greco Marcello
- Alfa Salvatore
- Briguglio Mauro
- Cafeo Antonella
- Cento Giovanni
- Chillè Mariangela Detta Mara
- Ciolino Francesco
- Costa Giuseppe
- D’Agostino Domenico
- D’Arrigo Maria Rita
- Doni Daniela
- Forestieri Danilo
- Ganfi Rosa
- Giacobbe Maria
- Giorgio Luisa
- Grimaldi Renato
- La Marca Daniele Detto Daniel
- Lo Faro Aldo
- Maggio Anna Detta Annalisa
- Mangraviti Mariagrazia
- Micalizzi Roberto
- Minissale Giuseppe
- Morvillo Consolato
- Muto Dario
- Nocera Francesco
- Notti Stefano
- Porpiglia Rossella Fortunata
- Scavo Lucia
- Scopelliti Domenica Monica
- Tiano Vera
- Vinci Giuseppa
- Violi Gianluca