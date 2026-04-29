La lista “Il futuro è adesso” al Consiglio comunale

MESSINA – Non sono 32 ma 30 i candidati al Consiglio comunale che compongono la lista “Il futuro è adesso”. È una delle 15 liste a supporto della candidatura a sindaco di Federico Basile alle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Il futuro è adesso”