 La lista "Il futuro è adesso" al Consiglio comunale

La lista “Il futuro è adesso” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Il futuro è adesso” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:25

MESSINA – Non sono 32 ma 30 i candidati al Consiglio comunale che compongono la lista “Il futuro è adesso”. È una delle 15 liste a supporto della candidatura a sindaco di Federico Basile alle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026. Tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Il futuro è adesso”

  1. Amodeo Alessandra
  2. Annetti Giovanni
  3. Arena Marisa
  4. Bonasera Concetta Detta Ketty
  5. Burrascano Saverio
  6. Calzetta Salvatore
  7. Cinturrino Tiziana
  8. Costa Francesco Detto Ciccio
  9. Costantino Antonietta
  10. Currò Domenico
  11. D’Arrigo Tommaso
  12. David Giulia
  13. Fabiano Mariarosaria
  14. Famà Fabio
  15. Foti Angelo
  16. Frassica Giovanni Detto Gianni
  17. Laganà Consolata
  18. Lo Presti Antonino Detto Tonino
  19. Marino Santino
  20. Masso Riccardo Domenico
  21. Minissale Carmelo
  22. Oteri Simona
  23. Pagano Consuela
  24. Prestipino Carmelina
  25. Radesi Emanuela
  26. Sigillo Arianna
  27. Spadaro Ermelinda
  28. Stagnitta Placido
  29. Stella Giuseppe Detto Pippo
  30. Stracquadaini Carmela

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