La lista “Il futuro è adesso” al Consiglio comunale

MESSINA – Non sono 32 ma 30 i candidati al Consiglio comunale che compongono la lista “Il futuro è adesso”. È una delle 15 liste a supporto della candidatura a sindaco di Federico Basile alle elezioni del 24 e del 25 maggio 2026. Tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Il futuro è adesso”
- Amodeo Alessandra
- Annetti Giovanni
- Arena Marisa
- Bonasera Concetta Detta Ketty
- Burrascano Saverio
- Calzetta Salvatore
- Cinturrino Tiziana
- Costa Francesco Detto Ciccio
- Costantino Antonietta
- Currò Domenico
- D’Arrigo Tommaso
- David Giulia
- Fabiano Mariarosaria
- Famà Fabio
- Foti Angelo
- Frassica Giovanni Detto Gianni
- Laganà Consolata
- Lo Presti Antonino Detto Tonino
- Marino Santino
- Masso Riccardo Domenico
- Minissale Carmelo
- Oteri Simona
- Pagano Consuela
- Prestipino Carmelina
- Radesi Emanuela
- Sigillo Arianna
- Spadaro Ermelinda
- Stagnitta Placido
- Stella Giuseppe Detto Pippo
- Stracquadaini Carmela