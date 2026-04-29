 La lista "Lavoro e solidarietà" al Consiglio comunale

La lista “Lavoro e solidarietà” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Lavoro e solidarietà” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:50

Sono 32 i candidati inseriti in elenco: tutti i nomi.

MESSINA – Si chiama “Lavoro e solidarietà” la tredicesima delle 15 liste collegate a Federico Basile. I candidati al Consiglio comunale anche in questo caso sono 32: tutti i nomi.

Elezioni Messina 2026, la lista “Lavoro e solidarietà”

  1. Barbera Chiara
  2. Busà Francesco
  3. Cappello Antonino detto Nino
  4. Carameli Giovanni
  5. Casale Sara
  6. Coccoli Rosaria
  7. Crocè Concetta detta Clara
  8. Currò Davide
  9. Ferrante Pietro
  10. Gangemi Giuseppe
  11. Grech Carmelo
  12. La Manna Marta
  13. Lombardo Alessandra
  14. Maugeri Lillo
  15. Mazzeo Domenico
  16. Merlino Gabriele
  17. Mondo Maria detta Mariella
  18. Naccari Lucia
  19. Orlando Tania
  20. Paladino Giuseppe
  21. Passari Maria
  22. Puglisi Francesca
  23. Raffa Maria
  24. Ruggeri Antonino
  25. Salanitro Angelo
  26. Spanò Antonella
  27. Terranova Tiziana
  28. Todaro Maria detta Mariella
  29. Valastro Giuseppa detta Pina
  30. Velardi Maria
  31. Ventura Irene
  32. Zamicelo Andrea

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