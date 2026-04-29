La lista “Lavoro e solidarietà” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati inseriti in elenco: tutti i nomi.
MESSINA – Si chiama “Lavoro e solidarietà” la tredicesima delle 15 liste collegate a Federico Basile. I candidati al Consiglio comunale anche in questo caso sono 32: tutti i nomi.
Elezioni Messina 2026, la lista “Lavoro e solidarietà”
- Barbera Chiara
- Busà Francesco
- Cappello Antonino detto Nino
- Carameli Giovanni
- Casale Sara
- Coccoli Rosaria
- Crocè Concetta detta Clara
- Currò Davide
- Ferrante Pietro
- Gangemi Giuseppe
- Grech Carmelo
- La Manna Marta
- Lombardo Alessandra
- Maugeri Lillo
- Mazzeo Domenico
- Merlino Gabriele
- Mondo Maria detta Mariella
- Naccari Lucia
- Orlando Tania
- Paladino Giuseppe
- Passari Maria
- Puglisi Francesca
- Raffa Maria
- Ruggeri Antonino
- Salanitro Angelo
- Spanò Antonella
- Terranova Tiziana
- Todaro Maria detta Mariella
- Valastro Giuseppa detta Pina
- Velardi Maria
- Ventura Irene
- Zamicelo Andrea