La lista “Lega Messina” al Consiglio comunale

Sono 32 i nomi dei candidati nella lista del Carroccio, a supporto di Marcello Scurria: l'elenco.
MESSINA – Dopo aver presentato i primi 30 nomi, la Lega ha chiuso la lista dei 32 candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio a Messina. Il partito di centrodestra è al fianco di Marcello Scurria, candidato sindaco. Ecco tutti i nomi dei candidati.
Elezioni Messina 2026, la lista “Lega” al Consiglio comunale
- Allegra Andrea
- Amovilla Salvatore
- Bonasera Eleonora
- Campolo Lillo
- Capone Alessandro
- Caroè Michele
- Caruso Giusi
- Centofanti Amalia
- Costanzo Dario
- D’Arrigo Alessia
- Di Natale Alessandro
- Di Stefano Letterio
- Dugo Giacomo
- Faraone Andrea
- Fastuca Emilio
- Ferrara Giandomenico
- Fucile Mario
- Mafali Giuseppe
- Mancuso Saveria
- Massarotti Antonino
- Molonia Ketty
- Oteri Cosimo
- Pellegrino Fatima
- Restuccia Giulia
- Sottile Stefania
- Sturniolo Concetta
- Totaro Salvatore
- Vermiglio Valentina
- Villari Giuseppe
- Welladadge Don Deneth Niklesha
- Zaffino Valeria
- Zanghì Giuseppe