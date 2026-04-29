La lista “Lega Messina” al Consiglio comunale

Sono 32 i nomi dei candidati nella lista del Carroccio, a supporto di Marcello Scurria: l'elenco.

MESSINA – Dopo aver presentato i primi 30 nomi, la Lega ha chiuso la lista dei 32 candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio a Messina. Il partito di centrodestra è al fianco di Marcello Scurria, candidato sindaco. Ecco tutti i nomi dei candidati.

Elezioni Messina 2026, la lista “Lega” al Consiglio comunale