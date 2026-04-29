 La lista "Lega Messina" al Consiglio comunale

La lista “Lega Messina” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Lega Messina” al Consiglio comunale

mercoledì 29 Aprile 2026 - 12:20

Sono 32 i nomi dei candidati nella lista del Carroccio, a supporto di Marcello Scurria: l'elenco.

MESSINA – Dopo aver presentato i primi 30 nomi, la Lega ha chiuso la lista dei 32 candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni del 24 e del 25 maggio a Messina. Il partito di centrodestra è al fianco di Marcello Scurria, candidato sindaco. Ecco tutti i nomi dei candidati.

Elezioni Messina 2026, la lista “Lega” al Consiglio comunale

  1. Allegra Andrea
  2. Amovilla Salvatore
  3. Bonasera Eleonora
  4. Campolo Lillo
  5. Capone Alessandro
  6. Caroè Michele
  7. Caruso Giusi
  8. Centofanti Amalia
  9. Costanzo Dario
  10. D’Arrigo Alessia
  11. Di Natale Alessandro
  12. Di Stefano Letterio
  13. Dugo Giacomo
  14. Faraone Andrea
  15. Fastuca Emilio
  16. Ferrara Giandomenico
  17. Fucile Mario
  18. Mafali Giuseppe
  19. Mancuso Saveria
  20. Massarotti Antonino
  21. Molonia Ketty
  22. Oteri Cosimo
  23. Pellegrino Fatima
  24. Restuccia Giulia
  25. Sottile Stefania
  26. Sturniolo Concetta
  27. Totaro Salvatore
  28. Vermiglio Valentina
  29. Villari Giuseppe
  30. Welladadge Don Deneth Niklesha
  31. Zaffino Valeria
  32. Zanghì Giuseppe

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