La lista “Liberi e forti” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati consiglieri nella lista che ha al suo interno anche esponenti della Dc messinese e alcuni ex Reset. I nomi.

MESSINA – La lista “Liberti e forti” è la quindicesima e l’ultima tra quelle presentate a sostegno di Federico Basile in vista delle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026. Tra i 32 candidati al Consiglio comunale spiccano elementi provenienti dalla Dc messinese e l’ex Reset Alessandro Tinaglia (è stato precedentemente anche candidato sindaco).

Elezioni Messina 2026, la lista “Liberi e forti”