 La lista "Liberi e forti" al Consiglio comunale

La lista “Liberi e forti” al Consiglio comunale

Redazione

La lista “Liberi e forti” al Consiglio comunale

mercoledì 29 Aprile 2026 - 19:03

Sono 32 i candidati consiglieri nella lista che ha al suo interno anche esponenti della Dc messinese e alcuni ex Reset. I nomi.

MESSINA – La lista “Liberti e forti” è la quindicesima e l’ultima tra quelle presentate a sostegno di Federico Basile in vista delle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026. Tra i 32 candidati al Consiglio comunale spiccano elementi provenienti dalla Dc messinese e l’ex Reset Alessandro Tinaglia (è stato precedentemente anche candidato sindaco).

Elezioni Messina 2026, la lista “Liberi e forti”

  1. Brancato Antonio detto Tonino
  2. Cacciola Fabrizio
  3. Campagna Giuseppe detto Pippo
  4. Carrolo Elisabetta
  5. Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
  6. Celano Salvatore detto Celona
  7. Corrao Helga
  8. Crispo Lorenzo
  9. D’Amico Carmen
  10. De Leo Giovanni detto Gianni
  11. De Pasquale Massimo
  12. Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
  13. Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
  14. Fragale Emilio
  15. Franza Alessandra
  16. Friuli Barbara
  17. Grassi Adriano
  18. Grasso Giovanni detto Karamella
  19. Greco Luigi detto Gigi
  20. Isaja Elisabetta
  21. La Malfa Maurizio
  22. La Monica Vincenzo detto Enzo
  23. Laganà Domenico detto Mimmo
  24. Licandro Giusi
  25. Lincoln Cinzia
  26. Munafò Claudia
  27. Natoli Alfredo
  28. Patriciello Giuseppe detto Patricello
  29. Sangrigoli Elisa detta Bitto
  30. Scoglio Antonella
  31. Sidoti Antonina detta Antonella
  32. Tinaglia Alessandro detto Reset

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