La lista “Liberi e forti” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati consiglieri nella lista che ha al suo interno anche esponenti della Dc messinese e alcuni ex Reset. I nomi.
MESSINA – La lista “Liberti e forti” è la quindicesima e l’ultima tra quelle presentate a sostegno di Federico Basile in vista delle elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio 2026. Tra i 32 candidati al Consiglio comunale spiccano elementi provenienti dalla Dc messinese e l’ex Reset Alessandro Tinaglia (è stato precedentemente anche candidato sindaco).
Elezioni Messina 2026, la lista “Liberi e forti”
- Brancato Antonio detto Tonino
- Cacciola Fabrizio
- Campagna Giuseppe detto Pippo
- Carrolo Elisabetta
- Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
- Celano Salvatore detto Celona
- Corrao Helga
- Crispo Lorenzo
- D’Amico Carmen
- De Leo Giovanni detto Gianni
- De Pasquale Massimo
- Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
- Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
- Fragale Emilio
- Franza Alessandra
- Friuli Barbara
- Grassi Adriano
- Grasso Giovanni detto Karamella
- Greco Luigi detto Gigi
- Isaja Elisabetta
- La Malfa Maurizio
- La Monica Vincenzo detto Enzo
- Laganà Domenico detto Mimmo
- Licandro Giusi
- Lincoln Cinzia
- Munafò Claudia
- Natoli Alfredo
- Patriciello Giuseppe detto Patricello
- Sangrigoli Elisa detta Bitto
- Scoglio Antonella
- Sidoti Antonina detta Antonella
- Tinaglia Alessandro detto Reset