La lista “Orgoglio messinese” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nell'ottava lista delle 15 a sostegno di Federico Basile: i nomi.
MESSINA – Tra le liste a sostegno di Federico Basile c’è anche “Orgoglio messinese”. È l’ottava presentata sulle 15 in totale legate all’ex sindaco. L’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.
Elezioni Messina 2026, la lista “Orgoglio messinese”
- Altieri Giuseppe detto Peppe
- Bombaci Graziella
- Bonfiglio Renato
- Cambria Natale detto Lino
- Catrimi Lucia
- Conti Taguali Cristian
- Costa Francesco detto Ciccio
- Cristescu Monica Teodora
- D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi
- De Francesco Manuel
- Fanizzi Domenico detto Mimmuccio
- Feminò Antonino
- Fiumanò Ivana
- Germolè Domenico
- Insolia Gaia
- Laganà Davide
- Lania Giovanna
- Lo Giudice Gregorio
- Lo Presti Concetta detta Bruna
- Longobucco Emilio
- Magnisi Stefano
- Mammoliti Francesco
- Missimi Giuseppe
- Morabito Maurizio
- Occhipinti Giovanni
- Palermo Massimo
- Palmeri Raquela
- Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto
- Scilio Maria Francesca detta Francesca
- Tripodi Cristiano
- Zangla Orazio
- Zuccarello Fernanda