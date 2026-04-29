 La lista "Orgoglio messinese" al Consiglio comunale

La lista “Orgoglio messinese” al Consiglio comunale

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La lista “Orgoglio messinese” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:12

Sono 32 i candidati al Consiglio comunale nell'ottava lista delle 15 a sostegno di Federico Basile: i nomi.

MESSINA – Tra le liste a sostegno di Federico Basile c’è anche “Orgoglio messinese”. È l’ottava presentata sulle 15 in totale legate all’ex sindaco. L’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.

Elezioni Messina 2026, la lista “Orgoglio messinese”

  1. Altieri Giuseppe detto Peppe
  2. Bombaci Graziella
  3. Bonfiglio Renato
  4. Cambria Natale detto Lino
  5. Catrimi Lucia
  6. Conti Taguali Cristian
  7. Costa Francesco detto Ciccio
  8. Cristescu Monica Teodora
  9. D’Angelo Rosita detta Rosy detta Rosi
  10. De Francesco Manuel
  11. Fanizzi Domenico detto Mimmuccio
  12. Feminò Antonino
  13. Fiumanò Ivana
  14. Germolè Domenico
  15. Insolia Gaia
  16. Laganà Davide
  17. Lania Giovanna
  18. Lo Giudice Gregorio
  19. Lo Presti Concetta detta Bruna
  20. Longobucco Emilio
  21. Magnisi Stefano
  22. Mammoliti Francesco
  23. Missimi Giuseppe
  24. Morabito Maurizio
  25. Occhipinti Giovanni
  26. Palermo Massimo
  27. Palmeri Raquela
  28. Robert Luca detto Fobert detto Roberts detto Roberto
  29. Scilio Maria Francesca detta Francesca
  30. Tripodi Cristiano
  31. Zangla Orazio
  32. Zuccarello Fernanda

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