 La lista "Cateno per i giovani" al Consiglio comunale

La lista “Cateno per i giovani” al Consiglio comunale

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La lista “Cateno per i giovani” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:05

Sono 32 i candidati inseriti in una delle liste che porta il nome del leader di Sud chiama Nord, a sostegno di Federico Basile: i nomi.

MESSINA – Un’altra delle liste che porta il nome di Cateno De Luca, a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, si chiama “Cateno per i giovani”. Ecco l’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.

Elezioni Messina 2026, la lista “Cateno per i giovani”

  1. Alleruzzo Sebastiano
  2. Allia Ivan
  3. Amenta Viviana
  4. Basile Federico
  5. Bongiorno Giuseppe
  6. Briguglio Beatrice
  7. Cacciola Andrea
  8. Cannaò Antonino
  9. Carilli Sergio
  10. Catalano Giovanna
  11. Cuppari Antonino
  12. De Benedetto Michele
  13. Fenga Lorenzo
  14. Fumia Luciano
  15. Giulintano Luigi Emilio detto Luigi
  16. La Croce Anna
  17. La Spada Giuseppe detto Peppe
  18. Marano Davide
  19. Messina Gabriele
  20. Monterosso Federica
  21. Munaò Luca
  22. Musicò Chiara
  23. Patti Rosy
  24. Santamaria Debora
  25. Santapaola Salvo
  26. Soraci Angelo
  27. Spanò Maria
  28. Trevi Antonio
  29. Villari Patrizia
  30. Villari Susanna
  31. Voccio Luigi
  32. Zaccone Giuseppe

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