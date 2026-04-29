La lista “Cateno per i giovani” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati inseriti in una delle liste che porta il nome del leader di Sud chiama Nord, a sostegno di Federico Basile: i nomi.
MESSINA – Un’altra delle liste che porta il nome di Cateno De Luca, a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, si chiama “Cateno per i giovani”. Ecco l’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.
Elezioni Messina 2026, la lista “Cateno per i giovani”
- Alleruzzo Sebastiano
- Allia Ivan
- Amenta Viviana
- Basile Federico
- Bongiorno Giuseppe
- Briguglio Beatrice
- Cacciola Andrea
- Cannaò Antonino
- Carilli Sergio
- Catalano Giovanna
- Cuppari Antonino
- De Benedetto Michele
- Fenga Lorenzo
- Fumia Luciano
- Giulintano Luigi Emilio detto Luigi
- La Croce Anna
- La Spada Giuseppe detto Peppe
- Marano Davide
- Messina Gabriele
- Monterosso Federica
- Munaò Luca
- Musicò Chiara
- Patti Rosy
- Santamaria Debora
- Santapaola Salvo
- Soraci Angelo
- Spanò Maria
- Trevi Antonio
- Villari Patrizia
- Villari Susanna
- Voccio Luigi
- Zaccone Giuseppe