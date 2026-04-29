 La lista "Messina protagonista" al Consiglio comunale

La lista “Messina protagonista” al Consiglio comunale

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La lista “Messina protagonista” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:59

MESSINA – “Messina protagonista” è un’altra delle liste schierate a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, primo cittadino uscente. L’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.

Elezioni Messina 2026, la lista “Messina protagonista”

  1. Alibrandi Paolo
  2. Alonci Arturo detto Alongi
  3. Barbera Giacinto
  4. Bonanno Giovanni
  5. Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
  6. Casablanca Giuliana
  7. Catanzaro Ivan
  8. Cordaro Salvina
  9. Correnti Maria Cristina detta Cristina
  10. Cosenza Salvatore
  11. Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
  12. Gemelli Maurizio
  13. Gervasi Maria Fernanda
  14. Giorgio Francesco detto Ciccio
  15. La Cava Alessandro
  16. Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
  17. Lombardo Raffaella
  18. Macrì Antonino detto Tonino
  19. Mancuso Manuela
  20. Martello Francesca
  21. Mettuno Luigi detto Nettuno
  22. Naccari Sergio
  23. Oteri Caterina
  24. Panarello Alessio detto Alessandro
  25. Paratore Simona
  26. Patti Giada
  27. Quattrocchi Gabriele
  28. Sciliberto Francesca detta Franca
  29. Scopelliti Giovanni
  30. Sindoni Donatella
  31. Vadalà Maria detta Meri
  32. Velini Vincenzo detto Enzo

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