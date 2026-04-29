La lista “Messina protagonista” al Consiglio comunale

MESSINA – “Messina protagonista” è un’altra delle liste schierate a sostegno del candidato sindaco Federico Basile, primo cittadino uscente. L’elenco dei 32 candidati al Consiglio comunale.
Elezioni Messina 2026, la lista “Messina protagonista”
- Alibrandi Paolo
- Alonci Arturo detto Alongi
- Barbera Giacinto
- Bonanno Giovanni
- Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
- Casablanca Giuliana
- Catanzaro Ivan
- Cordaro Salvina
- Correnti Maria Cristina detta Cristina
- Cosenza Salvatore
- Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
- Gemelli Maurizio
- Gervasi Maria Fernanda
- Giorgio Francesco detto Ciccio
- La Cava Alessandro
- Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
- Lombardo Raffaella
- Macrì Antonino detto Tonino
- Mancuso Manuela
- Martello Francesca
- Mettuno Luigi detto Nettuno
- Naccari Sergio
- Oteri Caterina
- Panarello Alessio detto Alessandro
- Paratore Simona
- Patti Giada
- Quattrocchi Gabriele
- Sciliberto Francesca detta Franca
- Scopelliti Giovanni
- Sindoni Donatella
- Vadalà Maria detta Meri
- Velini Vincenzo detto Enzo