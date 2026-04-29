La lista “Sviluppo sostenibile” al Consiglio comunale

Sono 32 i candidati nella dodicesima delle 15 liste di Federico Basile: tutti i nomi.
MESSINA – Tra le 15 liste collegate alla candidatura a sindaco di Federico Basile c’è anche quella dal nome “Sviluppo sostenibile”. Conta 32 candidati al Consiglio comunale: l’elenco completo.
Elezioni Messina 2026, la lista “Sviluppo sostenibile”
- Belmonte Manuel
- Caffo Giuseppe
- Castano Graziana Maria Rita
- Corso Stefania
- Cuticone Riccardo
- D’Angelo Roberta
- Dazi Santi
- De Pasquale Paolo
- Di Bernardo Giovanni
- Di Pietro Letterio detto Lillo
- Ferrara Patrizia
- Fundarò Maria
- Gangemi Antonina detta Antonella
- Giordano Michele
- Greco Andrea
- Indelicato Salvatore
- Maisano Antonino detto Nino
- Nunnari Filippo
- Oliveri Giuseppe detto Pippo
- Orefici Francesco
- Perrone Pietro detto Piero
- Pipitò Santo
- Prestopino Rossella
- Puglisi Paola
- Raffa Marco
- Recupero Maria Pia
- Santoro Alessio
- Smedile Maria detta Mary
- Tuccio Stellario
- Vollaro Mario
- Zizzo Francesco
- Zodda Stefania