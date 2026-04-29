 La lista "Sviluppo sostenibile" al Consiglio comunale

La lista “Sviluppo sostenibile” al Consiglio comunale

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La lista “Sviluppo sostenibile” al Consiglio comunale

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mercoledì 29 Aprile 2026 - 18:44

Sono 32 i candidati nella dodicesima delle 15 liste di Federico Basile: tutti i nomi.

MESSINA – Tra le 15 liste collegate alla candidatura a sindaco di Federico Basile c’è anche quella dal nome “Sviluppo sostenibile”. Conta 32 candidati al Consiglio comunale: l’elenco completo.

Elezioni Messina 2026, la lista “Sviluppo sostenibile”

  1. Belmonte Manuel
  2. Caffo Giuseppe
  3. Castano Graziana Maria Rita
  4. Corso Stefania
  5. Cuticone Riccardo
  6. D’Angelo Roberta
  7. Dazi Santi
  8. De Pasquale Paolo
  9. Di Bernardo Giovanni
  10. Di Pietro Letterio detto Lillo
  11. Ferrara Patrizia
  12. Fundarò Maria
  13. Gangemi Antonina detta Antonella
  14. Giordano Michele
  15. Greco Andrea
  16. Indelicato Salvatore
  17. Maisano Antonino detto Nino
  18. Nunnari Filippo
  19. Oliveri Giuseppe detto Pippo
  20. Orefici Francesco
  21. Perrone Pietro detto Piero
  22. Pipitò Santo
  23. Prestopino Rossella
  24. Puglisi Paola
  25. Raffa Marco
  26. Recupero Maria Pia
  27. Santoro Alessio
  28. Smedile Maria detta Mary
  29. Tuccio Stellario
  30. Vollaro Mario
  31. Zizzo Francesco
  32. Zodda Stefania

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