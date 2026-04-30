Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione

La neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi.
MESSINA – Tre uomini in corsa per la presidenza della neonata Settima Circoscrizione. C’è Francesco Pagano, presidente uscente della sesta e nome del centrodestra. Il centrosinistra ha scelto Salvatore Grosso, mentre Sud chiama Nord il giovane Ninni Caprì. La settima riunisce i villaggi collinari della zona nord e i borghi che affacciano sul Mar Tirreno. (Nella foto: il Forte dei Centri a Salice).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Settima Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Manuel Bisazza
- Maddalena Maria Bonanno
- Noemi Brigandi
- Mariarita Fioravante
- Salvatore Francesca Pagano
- Luigi Paludetti
- Antonino detto Nino Rizzo
- Giuseppe Russo
- Giacomo Virgona
Forza Italia
- Simona Ballariano
- Francesco Bellantone
- Giovanni Battista Celi
- Emanuele Augusto Corritore
- Giuseppa Cucinotta
- Alessio De Francesco
- Mario De Luca
- Antonella Mundo
- Angela Tidona
Pagano presidente
- Francesco Pagano
- Santi Previti
- Adriana Arena
- Domenico Fornaro
- Mariagrazia Costa
- Marcella Adamo
- Francesca Alessandro
- Alessandro Campagna
- Umberto Siracusano
Fratelli d’Italia
- Martina Arco
- Nazzareno Augliera
- Carmela Ornella Avola
- Adriana Biancuzzo
- Cristina Brigheli
- Gilberto Flaccone
- Donatella Pellegrino
- Francesco Rispoli
- Antonino Tavilla
Popolari – Autonomisti
- Gabriele Spanò
- Giuseppe La Scala
- Domenica Costa
- Martina Moschitta
- Natalina Rizzo
- Luciano Arnao
- Giorgio Argurio
- Angela De Salvo
- Biagio Previti
Dc – Pri- Partito animalista
- Giuseppa Armaleo
- Carlo Bertoncini
- Lorenzo Bombaci
- Gaia Costa
- Veronica Latella
- Piero Rizzo
- Francesco Spartà
Le liste di Sud chiama Nord
Caprì presidente
- Annunziata Arena
- Antonino Biancuzzo
- Antonino Caprì
- Rosaria Costa
- Massimo Costanzo
- Salvatore Del Monte
- Candida Merlino
- Cristina Mundo
- Francesco Perrone
Sud chiama Nord per Messina Basile
- Giovanna Arrigo
- Tarciso Campanella
- Antonio Curcio
- Maria Milazzo
- Letterio Minutoli
- Daniela Parisi
- Stefania Previti
- Giuseppe Raffa
- Salvatore Vargiu
De Luca sindaco di Sicilia
- Santino Alessi
- Sergio Scimone
- Ramona De Falco
- Giannantonio Gerbasi
- Anna Maria La Rosa
- Carla Lo Presti
- Giovanni Previti
- Antonina Rosso
- Biagio Accolla
Basile sindaco di Messina
- Valentino Ammendolia
- Stefano Costa
- Giacomina Crisafulli
- Concetta De Domenico
- Stefano Macrì
- Antonino Minissale
- Nunziatina Previti
- Luca Robert
- Domenica Trinchera
Lavoro e Solidarietà
- Carmela Carbonaro
- Rosaria Coccoli
- Davide Currò
- Donatella Danzì
- Giuseppe Morabito
- Christian Panuccio
- Andrea Russo
- Francesca Santisi
- Maria Todaro
Le liste del centrosinistra
Pd
- Matia Aguilar Espinosa
- Mario Biancuzzo
- Francesco Bribiglia
- Carmelina Giardina
- Giusy Impoco
- Aldo La Bruna
- Emanuele Marcellino
- Maria Milanesi
- Antonio Trapani
M5s – Controcorrente
- Giulio Barone
- Simone Sulfaro
- Roberto Raffa
- Gianluca Lao Incognito
- Angelica Laganà
- Paola Ardillo
Rete dei Casali
- Valentina Annetti
- Concetta Arnao
- Nunzio Cardullo
- Rosa Delacqua
- Alberto Dionisio
- Marcello Frattima
- Igor Ingemi
- Valeria Morabito
- Giovanni Francesco Russo