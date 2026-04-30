 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione

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giovedì 30 Aprile 2026 - 14:13

La neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi.

MESSINA – Tre uomini in corsa per la presidenza della neonata Settima Circoscrizione. C’è Francesco Pagano, presidente uscente della sesta e nome del centrodestra. Il centrosinistra ha scelto Salvatore Grosso, mentre Sud chiama Nord il giovane Ninni Caprì. La settima riunisce i villaggi collinari della zona nord e i borghi che affacciano sul Mar Tirreno. (Nella foto: il Forte dei Centri a Salice).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Settima Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Manuel Bisazza
  • Maddalena Maria Bonanno
  • Noemi Brigandi
  • Mariarita Fioravante
  • Salvatore Francesca Pagano
  • Luigi Paludetti
  • Antonino detto Nino Rizzo
  • Giuseppe Russo
  • Giacomo Virgona

Forza Italia

  • Simona Ballariano
  • Francesco Bellantone
  • Giovanni Battista Celi
  • Emanuele Augusto Corritore
  • Giuseppa Cucinotta
  • Alessio De Francesco
  • Mario De Luca
  • Antonella Mundo
  • Angela Tidona

Pagano presidente

  • Francesco Pagano
  • Santi Previti
  • Adriana Arena
  • Domenico Fornaro
  • Mariagrazia Costa
  • Marcella Adamo
  • Francesca Alessandro
  • Alessandro Campagna
  • Umberto Siracusano

Fratelli d’Italia

  • Martina Arco
  • Nazzareno Augliera
  • Carmela Ornella Avola
  • Adriana Biancuzzo
  • Cristina Brigheli
  • Gilberto Flaccone
  • Donatella Pellegrino
  • Francesco Rispoli
  • Antonino Tavilla

Popolari – Autonomisti

  • Gabriele Spanò
  • Giuseppe La Scala
  • Domenica Costa
  • Martina Moschitta
  • Natalina Rizzo
  • Luciano Arnao
  • Giorgio Argurio
  • Angela De Salvo
  • Biagio Previti

Dc – Pri- Partito animalista

  • Giuseppa Armaleo
  • Carlo Bertoncini
  • Lorenzo Bombaci
  • Gaia Costa
  • Veronica Latella
  • Piero Rizzo
  • Francesco Spartà

Le liste di Sud chiama Nord

Caprì presidente

  • Annunziata Arena
  • Antonino Biancuzzo
  • Antonino Caprì
  • Rosaria Costa
  • Massimo Costanzo
  • Salvatore Del Monte
  • Candida Merlino
  • Cristina Mundo
  • Francesco Perrone

Sud chiama Nord per Messina Basile

  • Giovanna Arrigo
  • Tarciso Campanella
  • Antonio Curcio
  • Maria Milazzo
  • Letterio Minutoli
  • Daniela Parisi
  • Stefania Previti
  • Giuseppe Raffa
  • Salvatore Vargiu

De Luca sindaco di Sicilia

  • Santino Alessi
  • Sergio Scimone
  • Ramona De Falco
  • Giannantonio Gerbasi
  • Anna Maria La Rosa
  • Carla Lo Presti
  • Giovanni Previti
  • Antonina Rosso
  • Biagio Accolla

Basile sindaco di Messina

  • Valentino Ammendolia
  • Stefano Costa
  • Giacomina Crisafulli
  • Concetta De Domenico
  • Stefano Macrì
  • Antonino Minissale
  • Nunziatina Previti
  • Luca Robert
  • Domenica Trinchera

Lavoro e Solidarietà

  • Carmela Carbonaro
  • Rosaria Coccoli
  • Davide Currò
  • Donatella Danzì
  • Giuseppe Morabito
  • Christian Panuccio
  • Andrea Russo
  • Francesca Santisi
  • Maria Todaro

Le liste del centrosinistra

Pd

  • Matia Aguilar Espinosa
  • Mario Biancuzzo
  • Francesco Bribiglia
  • Carmelina Giardina
  • Giusy Impoco
  • Aldo La Bruna
  • Emanuele Marcellino
  • Maria Milanesi
  • Antonio Trapani

M5s – Controcorrente

  • Giulio Barone
  • Simone Sulfaro
  • Roberto Raffa
  • Gianluca Lao Incognito
  • Angelica Laganà
  • Paola Ardillo

Rete dei Casali

  • Valentina Annetti
  • Concetta Arnao
  • Nunzio Cardullo
  • Rosa Delacqua
  • Alberto Dionisio
  • Marcello Frattima
  • Igor Ingemi
  • Valeria Morabito
  • Giovanni Francesco Russo

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