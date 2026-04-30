Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Settima Circoscrizione

La neonata municipalità vedrà sfidarsi Pagano, Grosso e Caprì per la presidenza. Tutti i nomi.

MESSINA – Tre uomini in corsa per la presidenza della neonata Settima Circoscrizione. C’è Francesco Pagano, presidente uscente della sesta e nome del centrodestra. Il centrosinistra ha scelto Salvatore Grosso, mentre Sud chiama Nord il giovane Ninni Caprì. La settima riunisce i villaggi collinari della zona nord e i borghi che affacciano sul Mar Tirreno. (Nella foto: il Forte dei Centri a Salice).

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Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Settima Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Manuel Bisazza

Maddalena Maria Bonanno

Noemi Brigandi

Mariarita Fioravante

Salvatore Francesca Pagano

Luigi Paludetti

Antonino detto Nino Rizzo

Giuseppe Russo

Giacomo Virgona

Forza Italia

Simona Ballariano

Francesco Bellantone

Giovanni Battista Celi

Emanuele Augusto Corritore

Giuseppa Cucinotta

Alessio De Francesco

Mario De Luca

Antonella Mundo

Angela Tidona

Pagano presidente

Francesco Pagano

Santi Previti

Adriana Arena

Domenico Fornaro

Mariagrazia Costa

Marcella Adamo

Francesca Alessandro

Alessandro Campagna

Umberto Siracusano

Fratelli d’Italia

Martina Arco

Nazzareno Augliera

Carmela Ornella Avola

Adriana Biancuzzo

Cristina Brigheli

Gilberto Flaccone

Donatella Pellegrino

Francesco Rispoli

Antonino Tavilla

Popolari – Autonomisti

Gabriele Spanò

Giuseppe La Scala

Domenica Costa

Martina Moschitta

Natalina Rizzo

Luciano Arnao

Giorgio Argurio

Angela De Salvo

Biagio Previti

Dc – Pri- Partito animalista

Giuseppa Armaleo

Carlo Bertoncini

Lorenzo Bombaci

Gaia Costa

Veronica Latella

Piero Rizzo

Francesco Spartà

Le liste di Sud chiama Nord

Caprì presidente

Annunziata Arena

Antonino Biancuzzo

Antonino Caprì

Rosaria Costa

Massimo Costanzo

Salvatore Del Monte

Candida Merlino

Cristina Mundo

Francesco Perrone

Sud chiama Nord per Messina Basile

Giovanna Arrigo

Tarciso Campanella

Antonio Curcio

Maria Milazzo

Letterio Minutoli

Daniela Parisi

Stefania Previti

Giuseppe Raffa

Salvatore Vargiu

De Luca sindaco di Sicilia

Santino Alessi

Sergio Scimone

Ramona De Falco

Giannantonio Gerbasi

Anna Maria La Rosa

Carla Lo Presti

Giovanni Previti

Antonina Rosso

Biagio Accolla

Basile sindaco di Messina

Valentino Ammendolia

Stefano Costa

Giacomina Crisafulli

Concetta De Domenico

Stefano Macrì

Antonino Minissale

Nunziatina Previti

Luca Robert

Domenica Trinchera

Lavoro e Solidarietà

Carmela Carbonaro

Rosaria Coccoli

Davide Currò

Donatella Danzì

Giuseppe Morabito

Christian Panuccio

Andrea Russo

Francesca Santisi

Maria Todaro

Le liste del centrosinistra

Pd

Matia Aguilar Espinosa

Mario Biancuzzo

Francesco Bribiglia

Carmelina Giardina

Giusy Impoco

Aldo La Bruna

Emanuele Marcellino

Maria Milanesi

Antonio Trapani

M5s – Controcorrente

Giulio Barone

Simone Sulfaro

Roberto Raffa

Gianluca Lao Incognito

Angelica Laganà

Paola Ardillo

Rete dei Casali