Alla sbarra davanti al Teatro: una lezione di danza classica aperta alla città VIDEO

Messina ha celebrato così la Giornata Internazionale della Danza. L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Body nero e mezze punte: così i giovani allievi di Messina hanno danzato alla sbarra nella piazza antistante il Teatro Vittorio Emanuele. Una lezione di danza classica aperta alla città per celebrare la Giornata Internazionale della Danza del 29 aprile.

Coinvolte scuole di danza di Messina e provincia

L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole di danza di Messina, ma non solo. Hanno partecipato anche allievi provenienti da Santa Teresa di Riva e Capo D’Orlando. Tanti ragazzi si sono uniti e hanno eseguito gli esercizi alla sbarra, che rappresentano la base dello studio della disciplina, e hanno festeggiato insieme la Giornata Internazionale della Danza.

Lezione organizzata dall’associazione Danza in Salute

La lezione è stata organizzata dall’associazione Dis (Danza in Salute), in collaborazione all’Ente Teatro Vittorio Emanuele. Le insegnanti messinesi che hanno costituito l’associazione ormai da qualche anno, Giovanna Tedesco, Milena Freni, Mariangela Bonanno e Gaia Gemelli si impegnano a livello cittadino e non solo nel portare avanti la bellezza della danza nei luoghi simbolo dell’arte, come appunto il teatro. Le quattro insegnanti di danza si battono soprattutto affinché questa nobile disciplina venga riconosciuta e “professionalizzata” nella formazione degli insegnanti di danza.

Il Teatro Vittorio Emanuele ospita ogni anno le celebrazioni

Il presidente del Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, ha deciso di ospitare ogni anno anche a Messina le celebrazioni per questa Giornata dedicata alla danza e istituita nel 1982 dal Comitato di Danza dell’International Theatre UNESCO.

Vedi qui la galleria fotografica. Riprese di Davide Parisio



