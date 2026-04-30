Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione

Cardile per ScN, Scandurra per il centrodestra e Valbruzzi per il centrosinistra si sfida per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi.
MESSINA – La sesta circoscrizione, dimezzata dopo la nascita della settima, vive la sua prima elezione con i nuovi confini. A sfidarsi per la presidenza saranno Sacha Cardile per Sud chiama Nord, Salvatore Scandurra per il centrodestra e Mariella Valbruzzi per il centrosinistra. (Nella foto: la spiaggia di Capo Peloro, simbolo di Messina e della sesta circoscrizione).
LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE
Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Sesta Circoscrizione
Le liste del centrodestra
Scurria sindaco
- Pasquale Arena
- Maddalena Maria Bonanno
- Angela Maria Costa
- Maria Giovanna Matafù
- Giuseppe Nava
- Gaetano Pennino
- Luigi Paludetti
- Gaspare detto Rino Romeo
- Salvatore Spinella
Lega Messina
- Carlo Podetti
- Gaiamaria Spampinato
- Philippe Morabito
- Samuele Sanfilippo
- Antonia Caridi
- Simone Arena
- Raffaele Costa
- Santi De Francesco
- Santina Paone
Prima Peloro
- Melania Arena
- Gabriel Bonadonna
- Bruno Cacciato
- Salvatore Cernuto
- Rossella Costa
- Francesco Maggio
- Caterina Pispicia
- Giuseppe Schepici
- Giuseppe Cascio
Scandurra presidente
- Michele Caristi
- Nicolò Donato
- Martina Mastroeni
- Alessandra Mazza
- Salvatore Rando
- Antonino Santoro
- Francesco Tomasello
- Corinne Marretta
- Andrea Ata
Forza Italia
- Giuseppe Arena
- Stefania Calarese
- Andrea Cannistraci
- Concetta Cocuzza
- Alessio Cuscinà
- Valentina Farina
- Angela Monforte
- Roberta Rifici
- Stellario Villari
Fratelli d’Italia
- Alessia Arnao
- Massimo Brigandì
- Cristina Bringheli
- Vincenzo Dario Cama
- Stefania Del Regno
- Gaia Freni
- Gioacchino Iovino
- Pietro Roberto Majolino
- Giacomo Mascaro
Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia
- Emanuela Chiantia
- Carmelo Cioffi
- Giuseppe Costa
- Maria Frisone
- Alessandra Laganà
- Matteo Mangraviti
- Cettina Pizzolo
- Santo Scipilliti
- Giacomo Spadaro
DC – PRI – Partito Animalista
- Carlo Bertoncini
- Melania Cucinotta
- Isabella Esposito
- Veronica Marzia Lioti
- Filippo Mascarese
- Sebastiano Alex Siracusa
- Carmelo Truglio
- Marco Virgillitto
Le liste di Sud chiama Nord
Cardile presidente
- Antonino Abbratozzato
- Giovanni Bicchieri
- Alessandra Broccio
- Sacha Cardile
- Francesca Mancuso
- Daniela Mangraviti
- Annamaria Messina
- Felice Pisani
- Guendalina Scarfì
Federico per Messina
- Antonino Bagnato
- Antonio Baronello
- Giovanni Cama
- Maria Lanza
- Miriana Candida Merlino
- Valentina Pirrotta
- Sergio Puzzolo
- Maria Catena Silvestri
- Alessandro Truscello
Sud Chiama Nord
- Michela Annetti
- Valeria Bonsignore
- Massimo Costanzo
- Francesca D’Andrea
- Carmelina Fiorentino
- Giuseppe Giliberto
- Sanny Gismondo
- Giuseppe Migliaccio
- Maria Pizzolo
De Luca sindaco di Sicilia
- Marta Caprì
- Christian Celona
- Antonino Fiumanò
- Mariangela Galizia
- Giovanni Lucà
- Alessio Pannuccio
- Veronica Sottile
- Marco Staiti
- Domenica Trinchera
Basile sindaco di Messina
- Caterina Bertuccio
- Antonino Biancuzzo
- Maria Cirillo
- Carmelo Cutropia
- Vincenza Fiumanò
- Giovanni La Rosa
- Placido Oteri
- Alessia Spadaro
- Anna Szczebara
Lavoro e solidarietà
- Sara Casale
- Tindara Freni
- Lillo Maugeri
- Domenico Mazzeo
- Giacomo Polverino
- Antonino Ruggeri
- Smeralda Marletta
- Tiziana Terranova
- Giovanni Francesco Utano
Amo Messina
- Letizia Aneri
- Domenico Scimone
- Annamaria La Rosa
- Luigi Amante
- Giuseppe Longorosa
- Francesco Mancuso
- Maria Lucrezia Pandolfo
Le liste del centrosinistra
Partito Democratico
- Matias Aguilar Espinosa
- Antonino Arena
- Gabriella Celona
- Loredana Garufi
- Antonio Lambraio
- Emanuele Marcellino
- Giuseppe Ruggeri
- Dino Russo
- Sofia Stagno D’Alcontres
M5S – Controcorrente
- Eros Giardina
- Giuseppe Anastasi
- Benedetto Denti
- Roberto Caporlingua
- Arianna Cramesteter
- Angelica Laganà