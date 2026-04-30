 Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione

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giovedì 30 Aprile 2026 - 14:12

Cardile per ScN, Scandurra per il centrodestra e Valbruzzi per il centrosinistra si sfida per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi.

MESSINA – La sesta circoscrizione, dimezzata dopo la nascita della settima, vive la sua prima elezione con i nuovi confini. A sfidarsi per la presidenza saranno Sacha Cardile per Sud chiama Nord, Salvatore Scandurra per il centrodestra e Mariella Valbruzzi per il centrosinistra. (Nella foto: la spiaggia di Capo Peloro, simbolo di Messina e della sesta circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Sesta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

  • Pasquale Arena
  • Maddalena Maria Bonanno
  • Angela Maria Costa
  • Maria Giovanna Matafù
  • Giuseppe Nava
  • Gaetano Pennino
  • Luigi Paludetti
  • Gaspare detto Rino Romeo
  • Salvatore Spinella

Lega Messina

  • Carlo Podetti
  • Gaiamaria Spampinato
  • Philippe Morabito
  • Samuele Sanfilippo
  • Antonia Caridi
  • Simone Arena
  • Raffaele Costa
  • Santi De Francesco
  • Santina Paone

Prima Peloro

  • Melania Arena
  • Gabriel Bonadonna
  • Bruno Cacciato
  • Salvatore Cernuto
  • Rossella Costa
  • Francesco Maggio
  • Caterina Pispicia
  • Giuseppe Schepici
  • Giuseppe Cascio

Scandurra presidente

  • Michele Caristi
  • Nicolò Donato
  • Martina Mastroeni
  • Alessandra Mazza
  • Salvatore Rando
  • Antonino Santoro
  • Francesco Tomasello
  • Corinne Marretta
  • Andrea Ata

Forza Italia

  • Giuseppe Arena
  • Stefania Calarese
  • Andrea Cannistraci
  • Concetta Cocuzza
  • Alessio Cuscinà
  • Valentina Farina
  • Angela Monforte
  • Roberta Rifici
  • Stellario Villari

Fratelli d’Italia

  • Alessia Arnao
  • Massimo Brigandì
  • Cristina Bringheli
  • Vincenzo Dario Cama
  • Stefania Del Regno
  • Gaia Freni
  • Gioacchino Iovino
  • Pietro Roberto Majolino
  • Giacomo Mascaro

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

  • Emanuela Chiantia
  • Carmelo Cioffi
  • Giuseppe Costa
  • Maria Frisone
  • Alessandra Laganà
  • Matteo Mangraviti
  • Cettina Pizzolo
  • Santo Scipilliti
  • Giacomo Spadaro

DC – PRI – Partito Animalista

  • Carlo Bertoncini
  • Melania Cucinotta
  • Isabella Esposito
  • Veronica Marzia Lioti
  • Filippo Mascarese
  • Sebastiano Alex Siracusa
  • Carmelo Truglio
  • Marco Virgillitto

Le liste di Sud chiama Nord

Cardile presidente

  • Antonino Abbratozzato
  • Giovanni Bicchieri
  • Alessandra Broccio
  • Sacha Cardile
  • Francesca Mancuso
  • Daniela Mangraviti
  • Annamaria Messina
  • Felice Pisani
  • Guendalina Scarfì

Federico per Messina

  • Antonino Bagnato
  • Antonio Baronello
  • Giovanni Cama
  • Maria Lanza
  • Miriana Candida Merlino
  • Valentina Pirrotta
  • Sergio Puzzolo
  • Maria Catena Silvestri
  • Alessandro Truscello

Sud Chiama Nord

  • Michela Annetti
  • Valeria Bonsignore
  • Massimo Costanzo
  • Francesca D’Andrea
  • Carmelina Fiorentino
  • Giuseppe Giliberto
  • Sanny Gismondo
  • Giuseppe Migliaccio
  • Maria Pizzolo

De Luca sindaco di Sicilia

  • Marta Caprì
  • Christian Celona
  • Antonino Fiumanò
  • Mariangela Galizia
  • Giovanni Lucà
  • Alessio Pannuccio
  • Veronica Sottile
  • Marco Staiti
  • Domenica Trinchera

Basile sindaco di Messina

  • Caterina Bertuccio
  • Antonino Biancuzzo
  • Maria Cirillo
  • Carmelo Cutropia
  • Vincenza Fiumanò
  • Giovanni La Rosa
  • Placido Oteri
  • Alessia Spadaro
  • Anna Szczebara

Lavoro e solidarietà

  • Sara Casale
  • Tindara Freni
  • Lillo Maugeri
  • Domenico Mazzeo
  • Giacomo Polverino
  • Antonino Ruggeri
  • Smeralda Marletta
  • Tiziana Terranova
  • Giovanni Francesco Utano

Amo Messina

  • Letizia Aneri
  • Domenico Scimone
  • Annamaria La Rosa
  • Luigi Amante
  • Giuseppe Longorosa
  • Francesco Mancuso
  • Maria Lucrezia Pandolfo

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

  • Matias Aguilar Espinosa
  • Antonino Arena
  • Gabriella Celona
  • Loredana Garufi
  • Antonio Lambraio
  • Emanuele Marcellino
  • Giuseppe Ruggeri
  • Dino Russo
  • Sofia Stagno D’Alcontres

M5S – Controcorrente

  • Eros Giardina
  • Giuseppe Anastasi
  • Benedetto Denti
  • Roberto Caporlingua
  • Arianna Cramesteter
  • Angelica Laganà

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