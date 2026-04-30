Elezioni Messina 2026, tutti i candidati e tutte le liste alla Sesta Circoscrizione

Cardile per ScN, Scandurra per il centrodestra e Valbruzzi per il centrosinistra si sfida per la presidenza della municipalità. Tutti i nomi.

MESSINA – La sesta circoscrizione, dimezzata dopo la nascita della settima, vive la sua prima elezione con i nuovi confini. A sfidarsi per la presidenza saranno Sacha Cardile per Sud chiama Nord, Salvatore Scandurra per il centrodestra e Mariella Valbruzzi per il centrosinistra. (Nella foto: la spiaggia di Capo Peloro, simbolo di Messina e della sesta circoscrizione).

LEGGI QUI TUTTI I CANDIDATI E TUTTE LE LISTE AL CONSIGLIO COMUNALE

Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i candidati alla Sesta Circoscrizione

Le liste del centrodestra

Scurria sindaco

Pasquale Arena

Maddalena Maria Bonanno

Angela Maria Costa

Maria Giovanna Matafù

Giuseppe Nava

Gaetano Pennino

Luigi Paludetti

Gaspare detto Rino Romeo

Salvatore Spinella

Lega Messina

Carlo Podetti

Gaiamaria Spampinato

Philippe Morabito

Samuele Sanfilippo

Antonia Caridi

Simone Arena

Raffaele Costa

Santi De Francesco

Santina Paone

Prima Peloro

Melania Arena

Gabriel Bonadonna

Bruno Cacciato

Salvatore Cernuto

Rossella Costa

Francesco Maggio

Caterina Pispicia

Giuseppe Schepici

Giuseppe Cascio

Scandurra presidente

Michele Caristi

Nicolò Donato

Martina Mastroeni

Alessandra Mazza

Salvatore Rando

Antonino Santoro

Francesco Tomasello

Corinne Marretta

Andrea Ata

Forza Italia

Giuseppe Arena

Stefania Calarese

Andrea Cannistraci

Concetta Cocuzza

Alessio Cuscinà

Valentina Farina

Angela Monforte

Roberta Rifici

Stellario Villari

Fratelli d’Italia

Alessia Arnao

Massimo Brigandì

Cristina Bringheli

Vincenzo Dario Cama

Stefania Del Regno

Gaia Freni

Gioacchino Iovino

Pietro Roberto Majolino

Giacomo Mascaro

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

Emanuela Chiantia

Carmelo Cioffi

Giuseppe Costa

Maria Frisone

Alessandra Laganà

Matteo Mangraviti

Cettina Pizzolo

Santo Scipilliti

Giacomo Spadaro

DC – PRI – Partito Animalista

Carlo Bertoncini

Melania Cucinotta

Isabella Esposito

Veronica Marzia Lioti

Filippo Mascarese

Sebastiano Alex Siracusa

Carmelo Truglio

Marco Virgillitto

Le liste di Sud chiama Nord

Cardile presidente

Antonino Abbratozzato

Giovanni Bicchieri

Alessandra Broccio

Sacha Cardile

Francesca Mancuso

Daniela Mangraviti

Annamaria Messina

Felice Pisani

Guendalina Scarfì

Federico per Messina

Antonino Bagnato

Antonio Baronello

Giovanni Cama

Maria Lanza

Miriana Candida Merlino

Valentina Pirrotta

Sergio Puzzolo

Maria Catena Silvestri

Alessandro Truscello

Sud Chiama Nord

Michela Annetti

Valeria Bonsignore

Massimo Costanzo

Francesca D’Andrea

Carmelina Fiorentino

Giuseppe Giliberto

Sanny Gismondo

Giuseppe Migliaccio

Maria Pizzolo

De Luca sindaco di Sicilia

Marta Caprì

Christian Celona

Antonino Fiumanò

Mariangela Galizia

Giovanni Lucà

Alessio Pannuccio

Veronica Sottile

Marco Staiti

Domenica Trinchera

Basile sindaco di Messina

Caterina Bertuccio

Antonino Biancuzzo

Maria Cirillo

Carmelo Cutropia

Vincenza Fiumanò

Giovanni La Rosa

Placido Oteri

Alessia Spadaro

Anna Szczebara

Lavoro e solidarietà

Sara Casale

Tindara Freni

Lillo Maugeri

Domenico Mazzeo

Giacomo Polverino

Antonino Ruggeri

Smeralda Marletta

Tiziana Terranova

Giovanni Francesco Utano

Amo Messina

Letizia Aneri

Domenico Scimone

Annamaria La Rosa

Luigi Amante

Giuseppe Longorosa

Francesco Mancuso

Maria Lucrezia Pandolfo

Le liste del centrosinistra

Partito Democratico

Matias Aguilar Espinosa

Antonino Arena

Gabriella Celona

Loredana Garufi

Antonio Lambraio

Emanuele Marcellino

Giuseppe Ruggeri

Dino Russo

Sofia Stagno D’Alcontres

M5S – Controcorrente