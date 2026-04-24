 Elezioni Messina, altre tre liste "presentate" da Basile: i NOMI dei candidati

Elezioni Messina, altre tre liste “presentate” da Basile: i NOMI dei candidati

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina, altre tre liste “presentate” da Basile: i NOMI dei candidati

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venerdì 24 Aprile 2026 - 19:35

Il candidato sindaco ha presentato i componenti delle liste "Sud chiama Nord", "La politica del fare" e "Zancle"

MESSINA – Federico Basile ha presentato altre tre liste di candidati al Consiglio comunale. Si tratta di “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”. La prima è la lista costruita con all’interno gli ex assessori, gli ex presidenti delle società partecipate e i consiglieri comunali uscenti. Sono 32 membri in totale. Con loro anche diversi professionisti tra cui Calogero Ferlisi, ex capo della Polizia municipale. Nella seconda e nella terza, invece, ci sono attualmente soltanto 23 nomi a testa.

A parlare in apertura è stato, come due giorni fa, il candidato sindaco. Basile ha affermato: “La Galleria Vittorio Emanuele ci vede ancora protagonisti di questi incontri e di queste presentazioni delle liste. Già da oggi è possibile presentarle al Comune e fino al 29. L’idea di oggi è di presentare i candidati a supporto del grande progetto che si chiama Basile Sindaco. Sono 15 liste non fatte di numeri ma di idee. Vogliamo proseguire con il nostro percorso partito nel 2018”.

Lista “Sud chiama Nord”

  1. Asquini Valeria
  2. Bonasera Vincenza
  3. Busà Giuseppe
  4. Cacace Maurizio
  5. Calafiore Alessandra
  6. Cannata Letteria
  7. Carreri Antonino
  8. Caruso Enzo
  9. Caruso Salvo
  10. Ciliberto Attilio
  11. Cipolla Francesco
  12. Coglitore Nunzio
  13. D’Angelo Nicoletta
  14. Di Ciuccio Sara
  15. Feminò Antonella
  16. Ferlisi Calogero
  17. Finocchiaro Massimo
  18. Giannetto Serena
  19. Grasso Matteo
  20. Grillo Carla
  21. Interdonato Mariagrazia
  22. Maiorana Caterina
  23. Mangano Salvatore
  24. Milazzo Margherita
  25. Minutoli Massimiliano
  26. Mondello Salvatore
  27. Mortelliti Raimondo
  28. Papa Salvatore
  29. Pergolizzi Nello
  30. Rinaldo Raffaele
  31. Schepis Giuseppe
  32. Trischitta Giuseppe

Lista “La politica del fare”

  1. Bonafede Sebastiano
  2. Bruni Daniele
  3. Cascio Maria
  4. Cutispoto Vanessa
  5. D’Arrigo Anna
  6. De Francesco Alessia
  7. Falcone Andrea
  8. Frisenda Filippo
  9. Gatto Fortunata
  10. Mazzeo Alessandro
  11. Micalizzi Domenico
  12. Morisciano Antonello
  13. Palumbo Sabrina
  14. Picciotto Roberto
  15. Puglisi Marcello
  16. Puleio Orazio
  17. Rigano Antonella
  18. Schirò Roberto
  19. Trovato Salvo
  20. Truscello Alessandro
  21. Zanghì Massimo
  22. Gugliemino Jenny
  23. Tribodo Adriano

Lista “Zancle”

  1. Agrillo Antonio
  2. Basile Damiano
  3. Bertuccio Caterina
  4. Crisari Costantino
  5. Cro Marina
  6. Di Bella Nadia
  7. Federico Adele
  8. Finocchiaro Gaetano
  9. Gasparro Arturo
  10. Giacobbe Antonio
  11. Giacobello Antonio
  12. La Spada Santina
  13. Lancia Antonio
  14. Lo Presti Concetta
  15. Masso Domenico Riccardo
  16. Milia Vincenzo
  17. Paolilla Rosamaria
  18. Piccolo Antonino
  19. Pino Alessio
  20. Puleio Saverio
  21. Rodilosso Simone
  22. Santoro Angela
  23. Savoca Daniela

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8 commenti

  1. Andrea 24 Aprile 2026 20:40

    ​Pensate davvero di aver già vinto per “meriti acquisiti”? È tempo di scendere dal piedistallo. Sebbene questa amministrazione abbia mosso qualche passo avanti, il bilancio complessivo è macchiato da scelte insensate e palesi fallimenti. Nella squadra Basile, a fronte di poche individualità competenti, abbiamo assistito all’ascesa di assessori convinti di essere eroi, ma rivelatisi nei fatti inadeguati ai ruoli ricoperti.
    ​La realtà che i cittadini vivono ogni giorno è ben diversa dalla vostra narrazione:
    ​Cantieri ideologici: Avete trasformato la città in un labirinto di lavori pubblici avviati solo per non perdere i fondi europei, senza una reale visione urbanistica.
    ​Parcheggi e Mobilità: Avete costruito strutture fatiscenti in zone già sature e piste ciclabili prive di senso, ignorando le reali esigenze di chi Messina la abita e ci lavora.
    ​Arroganza Politica: Quella che voi chiamate “visione” ai nostri occhi somiglia molto di più a un’ostinazione arrogante che sta soffocando la città.
    ​Questa non è una critica distruttiva, ma un invito a un bagno di realtà. Un’amministrazione matura deve avere il coraggio di esaminare i propri errori e l’umiltà di chiedere scusa quando sbaglia. Analizzate i vostri fallimenti prima di chiedere di nuovo la nostra fiducia.
    ​Buona campagna elettorale. Ne avrete bisogno.

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    Rispondi
  2. Quinto Ortensio Ortalo 24 Aprile 2026 20:40

    la politica ridotta ad avanspettacolo di quarta serie, liste presentate incomplete per poi magari ripresentarle una volta finite.

    Non possiamo nemmeno chiederci cosa direbbe adesso l’arguto Rino Formica, economista, banchiere e più volte ministro, che ad un congresso del PSI di Craxi coniò la famosa frase “un circo di nani e ballerine” perché poi qualche decennio dopo, in pieno berlusconismo, quando gli chiesero se anche il cavaliere era circondato da nani e ballerine rispose amaro “no, solo insetti”.

    ma tranquilli ragazzi la situazione politica a Messina è grave ma non è seria, e mi scusi Flaiano per la citazione.

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  3. enzo66 25 Aprile 2026 07:50

    Dalla serie…”NO GHIABBU E NO MARAVIGGHIA”….!!!!!!!

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    Rispondi
  4. enzo66 25 Aprile 2026 08:25

    No Ghiabbu E No Maravigghia

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    Rispondi
  5. francesco garreffa 25 Aprile 2026 10:34

    Alcuni saranno eletti altri si stanno facendo manovrare per portare voti…..
    la gente non capisce niente per avere un attimo di gloria

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    Rispondi
  6. Danilo 25 Aprile 2026 13:10

    Sono solo candidati burattini,abilmente manovrati dal burattinaio del Nisi che incomincia a sentire il fiato dell’avversario sul collo.comunque in una repubblica seria dovrebbero esistere dei limiti circa la presentazione del numero di liste.Non so in altri paesi,ma penso che prendano la cosa più seriamente

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    Rispondi
  7. Peppe 25 Aprile 2026 20:14

    Sembra il caravanserraglio, ci saranno candidati in ogni palazzo e più nella stessa famiglia, le elezioni e la politica sono una cosa seria, decidono del vivere dei cittadini, qua sembra un circo.

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    Rispondi
  8. francesco garreffa 26 Aprile 2026 10:17

    MA TUTTI QUESTI PSEUDO POLITICI CAPISCONO QUALCOSA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O SPERANO SOLO DI PRENDERSI LO STIPENDIO. NON HANNO VERGOGNA

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