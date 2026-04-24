Elezioni Messina, altre tre liste “presentate” da Basile: i NOMI dei candidati

Il candidato sindaco ha presentato i componenti delle liste "Sud chiama Nord", "La politica del fare" e "Zancle"

MESSINA – Federico Basile ha presentato altre tre liste di candidati al Consiglio comunale. Si tratta di “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”. La prima è la lista costruita con all’interno gli ex assessori, gli ex presidenti delle società partecipate e i consiglieri comunali uscenti. Sono 32 membri in totale. Con loro anche diversi professionisti tra cui Calogero Ferlisi, ex capo della Polizia municipale. Nella seconda e nella terza, invece, ci sono attualmente soltanto 23 nomi a testa.

A parlare in apertura è stato, come due giorni fa, il candidato sindaco. Basile ha affermato: “La Galleria Vittorio Emanuele ci vede ancora protagonisti di questi incontri e di queste presentazioni delle liste. Già da oggi è possibile presentarle al Comune e fino al 29. L’idea di oggi è di presentare i candidati a supporto del grande progetto che si chiama Basile Sindaco. Sono 15 liste non fatte di numeri ma di idee. Vogliamo proseguire con il nostro percorso partito nel 2018”.

Lista “Sud chiama Nord”

Asquini Valeria Bonasera Vincenza Busà Giuseppe Cacace Maurizio Calafiore Alessandra Cannata Letteria Carreri Antonino Caruso Enzo Caruso Salvo Ciliberto Attilio Cipolla Francesco Coglitore Nunzio D’Angelo Nicoletta Di Ciuccio Sara Feminò Antonella Ferlisi Calogero Finocchiaro Massimo Giannetto Serena Grasso Matteo Grillo Carla Interdonato Mariagrazia Maiorana Caterina Mangano Salvatore Milazzo Margherita Minutoli Massimiliano Mondello Salvatore Mortelliti Raimondo Papa Salvatore Pergolizzi Nello Rinaldo Raffaele Schepis Giuseppe Trischitta Giuseppe

Lista “La politica del fare”

Bonafede Sebastiano Bruni Daniele Cascio Maria Cutispoto Vanessa D’Arrigo Anna De Francesco Alessia Falcone Andrea Frisenda Filippo Gatto Fortunata Mazzeo Alessandro Micalizzi Domenico Morisciano Antonello Palumbo Sabrina Picciotto Roberto Puglisi Marcello Puleio Orazio Rigano Antonella Schirò Roberto Trovato Salvo Truscello Alessandro Zanghì Massimo Gugliemino Jenny Tribodo Adriano

Lista “Zancle”

Agrillo Antonio Basile Damiano Bertuccio Caterina Crisari Costantino Cro Marina Di Bella Nadia Federico Adele Finocchiaro Gaetano Gasparro Arturo Giacobbe Antonio Giacobello Antonio La Spada Santina Lancia Antonio Lo Presti Concetta Masso Domenico Riccardo Milia Vincenzo Paolilla Rosamaria Piccolo Antonino Pino Alessio Puleio Saverio Rodilosso Simone Santoro Angela Savoca Daniela

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