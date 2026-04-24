Cuzzocrea non ce la fa, 24 aprile nero per l’ex rettore di UniMe

0 voti per l'ex Magnifico di Messina che oggi ha avuto la conferma: sospeso per 1 anno

Giorno da dimenticare questo 24 aprile 2026 per Salvatore Cuzzocrea. Prima la doccia fredda della Corte di Cassazione, poi il progetto sfumato a Porto.

Rettorato sfumato in Portogallo

L’ex rettore dell’Università di Messina, sotto processo per la gestione degli appalti d’ateneo e indagato per i rimborsi al dipartimento Chibiofarm, ha ricevuto zero voti ed è stato quindi escluso dalla corsa a guidare la principale università portoghese. Cuzzocrea si era candidato a marzo scorso, inserendo nella presentazione ovviamente sia l’esperienza alla guida dell’ateneo messinese che alla presidenza della Conferenza dei rettori d’Italia.

Sospeso per un anno

In mattinata la Corte di Cassazione ha invece confermato l’interdizione di Cuzzocrea dalle università italiane per 12 mesi, come stabilito dal Tribunale del Riesame che aveva detto no ai domiciliari ma disposto l’interdizione. Ad oggi regge anche il sequestro stimato in circa 2 milioni e mezzo disposto per i sospetti sui rimborsi presentati per le trasferte a nome dei Dipartimento e per progetti di ricerca che invece sarebbero stati “gonfiati” da Cuzzocrea con documentazione falsa, mentre parte dei fondi – è la tesi degli investigatori – sarebbe stata usata per attività personali o familiari del docente, come il maneggio di Viagrande della famiglia della moglie, dove la Guardia di Finanza ha posto i sigilli ad alcune strutture.

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