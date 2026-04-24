 Ciclone Harry e frana di Niscemi, sindaci nominati soggetti attuatori

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Redazione

Ciclone Harry e frana di Niscemi, sindaci nominati soggetti attuatori

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venerdì 24 Aprile 2026 - 20:20

Schifani: "Scelta di semplificazione che permetterà interventi più veloci e mirati"

I sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e di Niscemi diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di interventi che era stato presentato dalla Regione Siciliana e poi approvato dalla Protezione civile nazionale. Le nomine sono state conferite dal presidente Renato Schifani in qualità di commissario delegato per l’emergenza legata al maltempo del gennaio scorso su proposta del soggetto attuatore della struttura. Contestualmente, vengono finanziati anche i singoli interventi previsti dal piano.

“Fin dal primo giorno dell’emergenza – dichiara il presidente Renato Schifani – ci siamo impegnati ad avviare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Per questo, abbiamo preso delle scelte di semplificazione mettendo in pratica il principio del decentramento amministrativo che, grazie alla vicinanza dei sindaci ai territori, permetterà interventi più veloci e mirati”.

Per le opere sulle reti idriche, sono stati nominati soggetti attuatori, in alcuni casi, gli enti competenti. Nel caso della frana di Niscemi, il sindaco era stato già nominato, con diverso provvedimento, anche soggetto attuatore degli interventi in favore dei cittadini residenti che hanno subito danni.

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