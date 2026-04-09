Elezioni Messina, l’appello di Valvieri su TikTok: “Ci mancano 200 firme”

Il candidato sindaco prosegue la sua campagna social e invita tutti ad appoggiarlo: "Dobbiamo consegnarle, vi aspetto"

MESSINA – “Ragazzi ci stiamo ammazzando la vita con queste firme. Ne mancano circa 200”. È con questa frase che Lillo Valvieri, acconciatore e aspirante sindaco, ha esordito in un video sul suo canale TikTok pubblicato nella mattinata del 9 aprile. Il candidato prosegue nella sua campagna elettorale social e invita tutti a partecipare: “Venite qui in negozio da me così da raggiungerle, perché entro fine mese dobbiamo consegnarle. Venite, venite, grazie!”.

Nei giorni scorsi Valvieri ha continuato con i suoi video su TikTok, parlando di proposte, disagi e programma. Tra gli appelli anche quello a candidarsi come assessore agli Eventi: “Voglio un assessore giovane, il più giovane di Messina, dai 18 ai 25 anni massimo. Vi aspetto qui. Chi vuole partecipare può venire tranquillamente”.