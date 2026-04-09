 Elezioni Messina, l'appello di Valvieri su TikTok: "Ci mancano 200 firme"

Elezioni Messina, l’appello di Valvieri su TikTok: “Ci mancano 200 firme”

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina, l’appello di Valvieri su TikTok: “Ci mancano 200 firme”

Tag:

giovedì 09 Aprile 2026 - 14:40

Il candidato sindaco prosegue la sua campagna social e invita tutti ad appoggiarlo: "Dobbiamo consegnarle, vi aspetto"

MESSINA – “Ragazzi ci stiamo ammazzando la vita con queste firme. Ne mancano circa 200”. È con questa frase che Lillo Valvieri, acconciatore e aspirante sindaco, ha esordito in un video sul suo canale TikTok pubblicato nella mattinata del 9 aprile. Il candidato prosegue nella sua campagna elettorale social e invita tutti a partecipare: “Venite qui in negozio da me così da raggiungerle, perché entro fine mese dobbiamo consegnarle. Venite, venite, grazie!”.

Nei giorni scorsi Valvieri ha continuato con i suoi video su TikTok, parlando di proposte, disagi e programma. Tra gli appelli anche quello a candidarsi come assessore agli Eventi: “Voglio un assessore giovane, il più giovane di Messina, dai 18 ai 25 anni massimo. Vi aspetto qui. Chi vuole partecipare può venire tranquillamente”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Una casa per gli artisti a Messina” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED