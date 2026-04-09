Basile accoglie l’ex FI Chiarella e la campionessa Silvia Bosurgi

Foto insieme sui social e simbolo di Amo Messina: così l'ex sindaco ha accolto due volti noti della città

MESSINA – Anche Federico Basile ha ufficializzato il sostegno di Peppe Chiarella, ormai ex Forza Italia e in passato presidente di circoscrizione e consigliere comunale. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Chiarella ad annunciare la candidatura, precedentemente anticipata da Tempostretto.

Nel post social di Basile, l’ex sindaco ha al suo fianco, però, anche Silvia Bosurgi, oltre al totem con il simbolo Amo Messina (che si presume sarà la lista di entrambi). Bosurgi è un personaggio di alto profilo nella storia sportiva di Messina. Nel 2004 ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene con la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile. Negli ultimi anni è stata, tra l’altro, presidentessa della SSD Unime.