Pista ciclabile in via del Vespro: ecco la nuova pavimentazione VIDEO

Grigio per i ciclisti, bianco per i pedoni: il nuovo marciapiede sarà ciclopedonale
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Via del Vespro ha di nuovo cambiato volto. La pista ciclabile realizzata ad aprile dello scorso anno è stata eliminata e da qualche mese di lavora alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul marciapiede. I lavori sono ripartiti a gennaio e sono ancora in corso.
Ecco la nuova pavimentazione
Grigia per i ciclisti, bianca per i pedoni: ecco la nuova pavimentazione della pista ciclopedonale. E’ stata completata la posa delle mattonelle nel tratto che va dalla via Ugo Bassi alla via Giordano Bruno. Il nuovo marciapiede è stato allargato e sarà promiscuo per pedoni e biciclette.
Il nuovo tratto collegherà la Stazione a Piazza Cairoli
Questo tratto di pista servirà a collegare la zona della Stazione e del Porto di Messina a piazza Cairoli e quindi alla nuova isola pedonale del viale San Martino.
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C’è poco da aggiungere: per l’attuale amministrazione, il dissenso è solo sciacallaggio. La scelta di campo è ormai definitiva, consacrata a piste ciclabili e parcheggi d’interscambio, pilastri di una visione che sacrifica il presente sull’altare di un futuro radioso.
L’assessore Mondello ci chiede fiducia, forte di una gestione della viabilità che avrebbe reso la città un’autentica avanguardia italiana. Non resta che attendere i “frutti” promessi con rassegnato ottimismo: giudicheremo l’operato a tempo debito, sperando che, tra un cantiere e l’altro, resti ancora una strada percorribile