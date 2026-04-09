 Pista ciclabile in via del Vespro: ecco la nuova pavimentazione VIDEO

Pista ciclabile in via del Vespro: ecco la nuova pavimentazione VIDEO

Silvia De Domenico

Pista ciclabile in via del Vespro: ecco la nuova pavimentazione VIDEO

giovedì 09 Aprile 2026 - 14:00

Grigio per i ciclisti, bianco per i pedoni: il nuovo marciapiede sarà ciclopedonale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Via del Vespro ha di nuovo cambiato volto. La pista ciclabile realizzata ad aprile dello scorso anno è stata eliminata e da qualche mese di lavora alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul marciapiede. I lavori sono ripartiti a gennaio e sono ancora in corso.

via del vespro

Ecco la nuova pavimentazione

Grigia per i ciclisti, bianca per i pedoni: ecco la nuova pavimentazione della pista ciclopedonale. E’ stata completata la posa delle mattonelle nel tratto che va dalla via Ugo Bassi alla via Giordano Bruno. Il nuovo marciapiede è stato allargato e sarà promiscuo per pedoni e biciclette.

via del vespro

Il nuovo tratto collegherà la Stazione a Piazza Cairoli

Questo tratto di pista servirà a collegare la zona della Stazione e del Porto di Messina a piazza Cairoli e quindi alla nuova isola pedonale del viale San Martino.

Vedi qui la galleria fotografica

via del vespro
via del vespro
via del vespro
via del vespro
via del vespro
via del vespro

Un commento

  1. Paolo 9 Aprile 2026 14:17

    C’è poco da aggiungere: per l’attuale amministrazione, il dissenso è solo sciacallaggio. La scelta di campo è ormai definitiva, consacrata a piste ciclabili e parcheggi d’interscambio, pilastri di una visione che sacrifica il presente sull’altare di un futuro radioso.
    ​L’assessore Mondello ci chiede fiducia, forte di una gestione della viabilità che avrebbe reso la città un’autentica avanguardia italiana. Non resta che attendere i “frutti” promessi con rassegnato ottimismo: giudicheremo l’operato a tempo debito, sperando che, tra un cantiere e l’altro, resti ancora una strada percorribile

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Una casa per gli artisti a Messina” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED