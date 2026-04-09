Pista ciclabile in via del Vespro: ecco la nuova pavimentazione VIDEO

Grigio per i ciclisti, bianco per i pedoni: il nuovo marciapiede sarà ciclopedonale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Via del Vespro ha di nuovo cambiato volto. La pista ciclabile realizzata ad aprile dello scorso anno è stata eliminata e da qualche mese di lavora alla realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sul marciapiede. I lavori sono ripartiti a gennaio e sono ancora in corso.

Ecco la nuova pavimentazione

Grigia per i ciclisti, bianca per i pedoni: ecco la nuova pavimentazione della pista ciclopedonale. E’ stata completata la posa delle mattonelle nel tratto che va dalla via Ugo Bassi alla via Giordano Bruno. Il nuovo marciapiede è stato allargato e sarà promiscuo per pedoni e biciclette.

Il nuovo tratto collegherà la Stazione a Piazza Cairoli

Questo tratto di pista servirà a collegare la zona della Stazione e del Porto di Messina a piazza Cairoli e quindi alla nuova isola pedonale del viale San Martino.

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