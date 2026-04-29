 Elezioni Milazzo, tutti i candidati di Peppe Falliti

Elezioni Milazzo, tutti i candidati di Peppe Falliti

Alessandra Serio

Elezioni Milazzo, tutti i candidati di Peppe Falliti

mercoledì 29 Aprile 2026 - 19:22

Il candidato a sindaco del movimento di La Vardera è stato il primo a depositare la lista

Il movimento politico di Ismaele La Vardera è stato tra i primi a depositare la lista dei candidati alle amministrative 2026 a Milazzo. Ecco l’elenco dei 24 candidati di Controcorrente che sostengono la candidatura di Peppe Falliti a primo cittadino.

Giuseppe Falliti, Damiano Maisano, Guovanna Pitrone, Isabella Cambria, Marco Pagano, Antonino Orlando, Assunta Sciacca, Silvia Maio, Raoul Blasi, Luciano Amato, Marika Piraino, Marilena Salmeri, Giuseppe Anania, Alessio Ales, Francesca Buccafusca, Daniela Basile, Carmelo Fulco, Arcangela D’Onorio, Salvatore Celi, Simona Pagano, Eleonora Trifiletti, Sebastiano Edoardo Currò, Federica Chiarenza, Alessio Lo Surdo.

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