Elezioni Milazzo, tutti i candidati di Peppe Falliti

Il candidato a sindaco del movimento di La Vardera è stato il primo a depositare la lista
Il movimento politico di Ismaele La Vardera è stato tra i primi a depositare la lista dei candidati alle amministrative 2026 a Milazzo. Ecco l’elenco dei 24 candidati di Controcorrente che sostengono la candidatura di Peppe Falliti a primo cittadino.
Giuseppe Falliti, Damiano Maisano, Guovanna Pitrone, Isabella Cambria, Marco Pagano, Antonino Orlando, Assunta Sciacca, Silvia Maio, Raoul Blasi, Luciano Amato, Marika Piraino, Marilena Salmeri, Giuseppe Anania, Alessio Ales, Francesca Buccafusca, Daniela Basile, Carmelo Fulco, Arcangela D’Onorio, Salvatore Celi, Simona Pagano, Eleonora Trifiletti, Sebastiano Edoardo Currò, Federica Chiarenza, Alessio Lo Surdo.