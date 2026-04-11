La Vardera presenta i candidati di Controcorrente a Messina I NOMI

Sala gremita a Cristo Re per la presentazione di donne e uomini nella lista con il M5S al Consiglio comunale e alla Circoscrizione

MESSINA – Ismaele La Vardera ci crede. Il leader di “Controcorrente” presenta a Messina i suoi candidati al Consiglio comunale e alla Circoscrizione, nella lista con il Movimento Cinquestelle per Antonella Russo candidata sindaca, in un teatro di Cristo Re gremito.

“Oggi facciamo conoscere i nostri candidati e non era scontato che a Messina la sala fosse piena”, mette in evidenza il deputato regionale. A candidarsi per il Consiglio comunale l’architetto ed ex consigliere Maurizio Rella, l’imprenditore Alberto Scandurra, la criminologa Maria Pia Cocivera, la docente e formatrice Santina Costa, l’infermiere Carmelo Popolo, la casalinga Tindara Buffo, il pensionato delle Ferrovie Giuseppe Lando, l’imprenditore nell’industria farmaceutica Francesco Egitto, l’informatore medico scientifico Francesco Cutè, l’avvocata Claudia Curreri, l’imprenditore Marcello Parnasso.

Al Consiglio del VI Quartiere è candidato l’impiegato Giuseppe Anastasi. Al II lo studente Andrea Musolino. Al Consiglio del IV Quartiere il commerciante Giuseppe Donato. Alla VII Circoscrizione il commercialista Gianluca Incognito Lao.

Questo il commento dello stesso La Vardera: “Oggi i fari di Controcorrente Messina mi hanno lasciato senza parole. Un teatro strapieno e un entusiasmo enorme a sostegno della candidatura di Antonella Russo. La prova che ormai il nostro movimento è consolidato in tutte le province, anche quelle impensabili fino a qualche mese fa. Stiamo scrivendo una pagina straordinaria e questa onda ormai è inarrestabile, non prenderne atto sarebbe un peccato. Noi comunque andiamo avanti. Ringrazio Vincenzo La Cava (coordinatore a Messina, n.d.r.) e tutti i candidati”.

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