Elezioni Politiche. Pd, in Calabria il reggino Nicola Irto capolista nel listino del Senato - Tempostretto

Il segretario regionale Dem guiderà il listino al Senato, mentre alla Camera sarà il deputato uscente di Articolo 1, Nico Stumpo

Nella riunione di ieri, rimandata più volte, svoltasi poi alle 23:00, il Partito Democratico ha trovato la quadra per quanto riguarda le candidature per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra queste ci sono anche quelle calabresi che nel listino proporzionale per quanto riguarda il Senato, capolista sarà il segretario regionale, Nicola Irto. La casella numero 2 sarà occupata da Carolina Girasole, già sindaco di Isola Capo Rizzuto, al numero 3, Italo Reale, dirigente di lungo corso del Pd, al numero 4 la coordinatrice regionale delle Donne democratiche, Teresa Esposito. Alla Camera , la casella numero 1 sarà occupata come già emerso nei giorni scorsi, dal deputato uscente di Articolo 1, Nico Stumpo, al numero 2 un’altra deputata uscente, la cosentina Enza Bruno Bossio, mentre la postazione numero 3 è stata destinata al dirigente Carlo Guccione che aspirava a ben altro e perciò potrebbe rinunciare, al numero 4 la coordinatrice delle Donne democratiche di Catanzaro, Lidia Vescio.

Per quanto riguarda i collegi uninominali, secondo quanto trapelato alla fine della riunione della Direzione nazionale di ieri sera, al momento sembrerebbe che a Cosenza, per la Camera, dovrebbe essere schierata anche qui la Bruno Bossio, a Catanzaro Giusi Iemma, presidente regionale dei Dem e a Reggio Calabria, l’ex capogruppo a di Palazzo campanella, Mimmo Battaglia. Al Senato infine, nel collegio di Calabria Nord dovrebbe esser candidata l’ex vice sindaco di Castrovillari, Francesca Dorato, nel collegio Calabria Sud l’ex consigliere regionale Francesco Pitaro. I collegi della Camera di Vibo Valentia- Piana Gioia e Cosenza-Sibari- Crotone, sono andati invece agli alleati, il primo a Dalila Nesci (Impegno Civico di Di Maio), il secondo a Giovanni Papasso (Psi).