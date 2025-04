Elezioni provinciali, i 14 di Fratelli d’Italia: “Lista dal forte impatto”

Tra i candidati anche il capogruppo del Consiglio comunale di Messina Libero Gioveni

MESSINA – Una “lista dal forte impatto e rappresentatività del territorio cittadino e provinciale”. È così che i presidenti del coordinamento della città metropolitana di Messina e della provincia di Messina di Fratelli d’Italia, Pasquale Currò e Giosuè Giardina, hanno definito la lista dei 14 candidati alle elezioni provinciali del prossimo 27 aprile, tornata elettorale che vedrà impegnati soltanto consiglieri e sindaci dei comuni di tutto il territorio.

In una breve nota i rappresentanti di partito hanno affermato: “Consapevoli che in questa tornata elettorale non saranno i cittadini a votare direttamente, ma i Consiglieri e i Sindaci dei Comuni, ci impegniamo a portare alta la voce dei territori. La nostra squadra è composta da figure competenti e radicate, pronte a rappresentare al meglio le istanze della Città e della Provincia (108 Comuni) in questo importante contesto istituzionale”.

I 14 candidati, in ordine alfabetico, sono: Graziella Ardiri, Antonino Bartolotta, Maria Carulli, Valentino Colosi, Maria Gerbino, Libero Gioveni, Fabiana Marzullo, Francesco Perdichizzi, Antonio Junior Rappazzo, Gabriella Regalbuto, Daniele Salpietro, Mario Francesco Sindoni, Anna Nunzia Troiano e Maria Rita Vinci.