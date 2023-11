Elezioni Unime. Spatari verso la vittoria DIRETTA dello SPOGLIO - Tempostretto

I risultati dei primi seggi

RISULTATO PARZIALE: Spatari 542, Limosani 476

Giovanna Spatari verso l’elezione. Se dovesse essere confermata la tendenza di un distacco di 60 voti da Michele Limosani non ci sarebbe bisogno del ballottaggio.

Servono 599 voti, al netto delle schede nulle. Le schede bianche costituiscono voti validi. La corsa è a due tra Michele Limosani, ordinario di Politica economica, e Giovanna Spatari, ordinaria di Medicina del lavoro, per diventare rettore dell’Università di Messina. Grande la partecipazione di ieri: 1197 votanti, tra pieni e ponderati, sui 1352 complessivi. 17 in più rispetto al primo voto, in tutte le categorie coinvolte, con una percentuale dell’88,53 per cento dei voti equivalenti.

È stato superato ampiamente, quindi, il quorum richiesto di 677 aventi diritto al voto equivalenti e l’elezione è stata dichiarata valida. Al primo turno aveva votato l’87 per cento. Le operazioni di scrutinio sono in programma stamattina con inizio alle ore 8.30. A conclusione dello spoglio presso ciascun seggio, la presidente del seggio n.1, la professoressa Cinzia Ingratoci, ricevuti i plichi elettorali, procederà a collazionarne i risultati e avvierà lo scrutinio del seggio n.1. Affinché uno dei due candidati venga proclamato rettore, dovrà ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso contrario si andrà al ballottaggio il primo dicembre e basterà la maggioranza relativa.

L’alleanza Spatari-Moschella e la polemica di Limosani

Sono stati giorni di polemiche tra i due candidati, soprattutto dopo l’alleanza del terzo in “classifica”, il costituzionalista GIovanni Moschella con Spatari. Limosani ha parlato di veti nei confronti dei prorettori uscenti e di clientelismo. Accuse rispedite al mittente (“Una narrazione confusa e nervosa”, ha replicato Moschella).

Il quesito principale, ora, è se i 125 voti per Moschella passerano tutti o quasi a Spatari o se ci saranno sorprese. Al primo turno, 539 i voti del direttore del Dipartimento di Economia contro 502 della presidente della Società italiana dei medici del lavoro. Sullo sfondo, la fortissima rivalità tra i due ex rettori: Navarra e Cuzzocrea. Ma i due candidati promettono, nonostante il clima tesissimo di questi giorni, che saranno i rettori di “tutta la comunità accademica, lontano dalla logica del fare prigionieri”.

I votanti

Alle ore 20 (chiusura seggi) hanno votato 2540 aventi diritto, votanti equivalenti 1197, così suddivisi:

970 tra docenti, ricercatori TD (art. 24 comma 3, lett. B) e dirigenti amministrativi;

129 ricercatori TD (art. 24 comma 3, lett. a), voti equivalenti 39;

788 tra componenti del personale T-A, lettori e collaboratori esperti linguistici, voti equivalenti 185;

653 tra studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi, voti equivalenti 3.