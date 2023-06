Elezioni Unime, tra i votanti anche un 77enne studente di giurisprudenza - Tempostretto

Marino Merlo D'Agostino, dopo aver lavorato in diversi Comuni, continua i suoi studi di Diritto all'Università di Messina

C’è anche uno studente classe 1946 fra coloro i quali non hanno voluto mancare l’appuntamento con le elezioni studentesche per il rinnovo dei Rappresentanti in seno agli Organi Collegiali dell’Ateneo (biennio 2023-2025).

Si tratta di Marino Merlo D’Agostino, 77enne di Gioiosa Marea, che sta portando avanti i suoi studi di Giurisprudenza: “è un gran piacere per me – ha detto – trovarmi in mezzo a tanti giovani desiderosi di sapere e di conoscere. Durante la mia vita non ho mai smesso di studiare ed ho affiancato questa passione alla mia attività di segretario giudiziario, funzionario, dirigente e cancelliere in diversi Comuni, tra cui Milano, Sant’Agata di Militello, Trapani ed Erice. In passato, dopo il diploma di Geometra e quello di Maturità classica, ho frequentato dei Corsi universitari a Palermo e Milano e, adesso, sono onorato di poter continuare i miei studi di Diritto e materie affini nella prestigiosa Università di Messina”.