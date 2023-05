Emergency a Messina: gli studenti dell'Archimede incontrano Simonetta Gola - Tempostretto

Al Palacultura sedici classi del liceo parleranno del libro di Gino Strada con chi ne ha curato la stesura. Tanti i temi in ballo, in un momento storico particolare

MESSINA – Saranno gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Messina a incontrare Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency nonché curatrice del libro di Gino Strada “Una persona alla volta”. Al Palacultura di Messina, domani dalle 9, ben 16 classi del liceo dialogheranno con la donna e con altri rappresentanti di Emergency, per parlare proprio dei contenuti del libro del compianto presidente storico dell’associazione.

Tanti i temi trattati nel volume, che ha suscitato l’interesse degli studenti per lo sguardo indipendente e attento sul mondo di un uomo che ha avuto il coraggio di fare della sua vita una missione: schierarsi dalla parte delle vittime, dei deboli, di chi soffre per rivendicare il diritto ad esistere e contrastare il delirio insensato di ogni guerra, di ogni forma di violenza o crudeltà in nome del valore assoluto della vita. Un esempio e un messaggio concreto che il medico, recentemente scomparso, lascia alle nuove generazioni, perché riflettano sulle sfide del presente e del futuro e scelgano di difendere i principi non negoziabili: i diritti umani.

L’incontro è organizzato dal liceo e dalla Feltrinelli Point di Messina all’interno di un ricco progetto di conversazioni con gli autori. Ci sarà anche il monologo “Stupidorisiko, una geografia di guerra”, prodotto dal Teatro di Emergency, con protagonista Francesco Grossi.