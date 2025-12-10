Via Geraci, ecco la nuova pista ciclabile. I parcheggi spostati al centro della strada VIDEO

Messina. Servirà a congiungere il tratto di pista del viale San Martino a quello che verrà realizzato in via Cesare Battisti
Servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Una nuova pista ciclabile a Messina. Servirà a congiungere il tratto di pista del viale San Martino a quello che verrà realizzato in via Cesare Battisti. Si tratta della pista ciclabile di via Geraci, con i parcheggi spostati al centro della strada.
L’intervento si è concentrato nel tratto di Via Geraci compreso tra Viale San Martino e Via Cesare Battisti, dove le linee bianche e le aree azzurre per la sosta e l’attraversamento pedonale segnano il futuro percorso dedicato alle biciclette.
La riorganizzazione di Via Cesare Battisti
L’effettiva rivoluzione nella circolazione avverrà lungo Via Cesare Battisti, destinata a una profonda riorganizzazione per accogliere il percorso bidirezionale.
Il tratto da Via Tommaso Cannizzaro verso sud vedrà l’ampliamento del marciapiede di un metro per creare uno spazio più sicuro per ciclisti e pedoni. Inoltre, i lampioni saranno spostati in una nuova aiuola spartitraffico centrale, liberando così spazio sui lati.
Il completamento di questi interventi consentirà al nuovo percorso per le biciclette di ricongiungersi con il Viale San Martino attraverso la riqualificata Via Geraci.
A scagliarsi contro questa scelta il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “Realizzazione della pista ciclabile via Geraci e via Trieste tra follia e paradosso. L’amministrazione chieda scusa, torni indietro e fermi queste scelte scellerate. Una scelta sconsiderata che innalza il livello di pericolosità per pedoni, disabili e passanti e che non ha nulla a che vedere con la mobilità sostenibile. Vediamo chi avrà il coraggio di difendere questa malsana idea e chi continuerà a sostenere queste inutili ed inutilizzate piste ciclabili in centro città”.
ma che grandissima genialata apri lo sportello e prendi un ciclista in pieno (se ce ne sono li in quella strada) ma chi le ha progettate queste corsie qui?
E quale sicurezza per i ciclisti, con gli automobilisti che aprono lo sportello senza guardare? perchè non è stato fatto anche tra Villa Dante e Viale Europa che hanno messo i cordoli. Chi fa questi progetti ha mai usato la bici in città ed a Messina dove i pedoni, i cani ed i Loro padroni passeggiano beatamente e le macchine vi parcheggiano. Un esempio tipico 8 del mattino a Paradiso davanti alla scuola due vigili urbani fanno attraversare la strada, ma ci fosse uno dei due che solo per richiamare l’educazione dicesse agli automobilisti che li non si parcheggia. siete insensati, proprio. Soldi spesi male e braccia rubate all’agricoltura. Avete mai preso in considerazione che i commercianti pagano le tasse e senza di loro dovrete chiudere anche Messina Social city?
MESSINA ERA ROVINATA DA PRIMA MA QUESTI AMMINISTRATORI LE STANNO DANDO IL COLPO DI GRAZIA. SPERIAMO DI ANDARE A VOTARE PRESTO
Fermate questi scellerati incompetenti.
Hanno fatto fin troppi danni alla nostra città!!!
Ma io dico sempre a criticare non sta bene mai nulla. Almeno cosi si evitano un sacco di doppie file. Ma mi chiedeo quali sarebbero invece le vostre idee? Io credo come a tutta la politica le calzare al potere una dietro l altra. Una idea facciamola prima partire e poi vediamo come va?
Ma tutti questi ciclisti dove sono ? non vedo un ciclista da agosto e non in questa
zona , in città ,ma sul lungomare ,zona pace……………..congratulazioni agli addetti all’urbanistica della città di Messina