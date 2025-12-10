Via Geraci, ecco la nuova pista ciclabile. I parcheggi spostati al centro della strada VIDEO

Messina. Servirà a congiungere il tratto di pista del viale San Martino a quello che verrà realizzato in via Cesare Battisti

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova pista ciclabile a Messina. Servirà a congiungere il tratto di pista del viale San Martino a quello che verrà realizzato in via Cesare Battisti. Si tratta della pista ciclabile di via Geraci, con i parcheggi spostati al centro della strada.

Pista ciclabile via Geraci Pista ciclabile via Geraci Pista ciclabile via Geraci

L’intervento si è concentrato nel tratto di Via Geraci compreso tra Viale San Martino e Via Cesare Battisti, dove le linee bianche e le aree azzurre per la sosta e l’attraversamento pedonale segnano il futuro percorso dedicato alle biciclette.

La riorganizzazione di Via Cesare Battisti

L’effettiva rivoluzione nella circolazione avverrà lungo Via Cesare Battisti, destinata a una profonda riorganizzazione per accogliere il percorso bidirezionale.

Il tratto da Via Tommaso Cannizzaro verso sud vedrà l’ampliamento del marciapiede di un metro per creare uno spazio più sicuro per ciclisti e pedoni. Inoltre, i lampioni saranno spostati in una nuova aiuola spartitraffico centrale, liberando così spazio sui lati.

Il completamento di questi interventi consentirà al nuovo percorso per le biciclette di ricongiungersi con il Viale San Martino attraverso la riqualificata Via Geraci.

A scagliarsi contro questa scelta il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: “Realizzazione della pista ciclabile via Geraci e via Trieste tra follia e paradosso. L’amministrazione chieda scusa, torni indietro e fermi queste scelte scellerate. Una scelta sconsiderata che innalza il livello di pericolosità per pedoni, disabili e passanti e che non ha nulla a che vedere con la mobilità sostenibile. Vediamo chi avrà il coraggio di difendere questa malsana idea e chi continuerà a sostenere queste inutili ed inutilizzate piste ciclabili in centro città”.