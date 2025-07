Emergenza alberi, “togliete la cura del verde a Messina Servizi”

Le richieste del consigliere Coletta e della sindacalista Crocè. Quest'ultima: "Una pigna di oltre 5 chili è caduta a Villa Dante. Meglio Messina Social City per la gestione"

MESSINA – “Stop alla gestione del verde a cura di Messina Servizi”. Lo chiedono il consigliere della IV Municipalità, Renato Coletta (Partito democratico), e, nell’area De Luca/Basile, la sindacalista Clara Crocè, in seguito alla nuova caduta di un albero il 17 luglio a piazza Duomo. Per il primo, occorre inserire il servizio all’interno del dipartimento comunale. Per la seconda, va affidato a Messina Social City.

Coletta: “Proporrò all’amministrazione una nuova gestione sotto il controllo pubblico”

Così Coletta: “Continuano a schiantarsi grossi rami e alberi molto grandi, che soltanto per puro caso non hanno coinvolto cittadini. Dal febbraio 2021 la manutenzione del verde urbano è stata affidata dal Comune alla società partecipata Messina Servizi e i risultati sono disastrosi. Non si è ripreso e concluso il lavoro di monitoraggio effettuato su alcune centinaia di pini da due professionisti. E, successivamente, anziché procedere all’abbattimento di una decina di alberi a rischio schianto (in classe D), l’attività è stata sospesa per due anni e soltanto grazie al clamore suscitato dallo schianto del grosso pino sul viale Regina Elena, il 17 aprile 2023, il monitoraggio è ripartito da zero. Oggi, a distanza di quattro anni dai rilevamenti effettuati nel 2020, sono ancora presenti alberature a rischio schianto (classe D) e i sensori applicati agli alberi caduti non hanno segnalato alcun pericolo. Negli ultimi schianti in ordine di tempo, il pino di piazza XX settembre caduto a febbraio di quest’anno e il pino di piazza Duomo, i sensori non hanno funzionato. E che dire dei platani di viale Giostra e dei pini vicini alla chiesa di San Matteo, prima dichiarati sicuri e poi abbattuti in fretta e furia dopo l’ennesimo schianto?”.

Tutte critiche sempre respinte dalla presidente Maria Grazia Interdonato. Prosegue Coletta: “Non è concepibile che la gestione delle alberature cittadine possa continuare ad essere gestita da Messina Servizi, senza il supporto di tecnici ed esperti qualificati. A mio parere, sarebbe opportuno internalizzare questa attività in seno al dipartimento comunale, quindi sotto il controllo pubblico ed è quanto proporrò all’amministrazione”.

Crocè: “Una pigna di oltre 5 chili è caduta su un sedile a Villa Dante”

A sua volta, questo il pensiero di Clara Crocè, che guida la Fiadel (Federazione italiana autonoma enti locali): “A seguito della caduta di un albero di pino in città e, ancor più gravemente, della caduta di una pigna di oltre 5 chili su un sedile a Villa Dante – fortunatamente senza conseguenze gravi – la Fiadel ritiene non più rinviabile una riflessione seria sulla gestione attuale del verde cittadino, con particolare riferimento a ville e parchi frequentati da anziani, bambini e persone con disabilità. È sotto gli occhi di tutti la gestione fallimentare da parte dei vertici di Messina Servizi, che a sua volta affida indirettamente il servizio tramite appalto. Pertanto, chiedo al sindaco di Messina e alla presidente della Messina Social City di valutare il trasferimento della gestione del verde pubblico relativo a ville e parchi alla stessa Social City, dotandola delle risorse necessarie per internalizzare il servizio attraverso specifico avviso pubblico per il reclutamento del personale. Questa soluzione garantirebbe una maggiore qualità e sicurezza dei luoghi pubblici, oltre che una gestione diretta e più trasparente del servizio”.

Messina Servizi: “Attendiamo le verifiche della società incaricata del monitoraggio”

Questa invece la nota della partecipata: “La società incaricata dalla Messina Servizi Bene Comune Spa per il monitoraggio e la valutazione di stabilità delle alberature ha già avviato tutti gli accertamenti tecnici necessari al fine di determinare le cause che hanno provocato il crollo. Tali verifiche includeranno analisi approfondite sullo stato fitosanitario e strutturale dell’esemplare, con l’obiettivo di chiarire ogni dinamica e prevenire eventuali ulteriori criticità”

Nel marzo 2025 Messina Servizi aveva fatto queste precisazioni: “La gestione del patrimonio arboreo della città di Messina è oggi basata su un approccio scientifico e sistematico. Grazie a un attento censimento del verde urbano e a indagini dettagliate, condotte in collaborazione con esperti agronomi, Ett (European Tree Technician, professionisti del settore, n.d.r.) e arboricoltori specializzati, Messina Servizi ha implementato una gestione preventiva che consente di intervenire in modo programmato ed efficace, riducendo al minimo i rischi per la sicurezza pubblica. Nel momento in cui dunque si ravvede da sopralluoghi ed esami un pericolo si procede. Oggi, grazie all’impegno di Messina Servizi, la gestione del verde si fonda su metodologie innovative e pianificazione strategica, che hanno già portato a risultati concreti”.

Il report di Messina Servizi

Ecco i dati della partecipata (fino al marzo 2025):

5.060 valutazioni di stabilità visive, con attribuzione di una classe di propensione al cedimento

1.071 prove di stabilità strumentali, con l’impiego di dendrodensimetro, tomografo sonico e prove di trazione

344 abbattimenti mirati, eseguiti laddove le condizioni degli alberi lo rendevano necessario per la sicurezza pubblica

873 fresature di ceppaie, per garantire il decoro urbano

1.127 nuovi alberi messi a dimora, per incrementare e migliorare il patrimonio verde cittadino

1.709 sostituzioni di paletti tutori, danneggiati da eventi atmosferici o atti vandalici.