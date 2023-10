Emergenza casa, "un terremoto sociale a Messina" VIDEO - Tempostretto

Cgil e Sunia: "In linea con i drammatici dati regionali e nazionali, qui 80 sfratti eseguiti e 239 richieste. Manca l'intervento pubblico"

Intervista video di Marco Olivieri con Tania Vizzari e Francesca Parisi, che abitano in via Padova

MESSINA – “A Messina sono stati emessi 229 sfratti (10,10%). E 239 richieste di esecuzione (334,55%), con 80 sfratti eseguiti (321,5%). Il tutto in un quadro regionale e nazionale allarmante. Un terremoto sociale che travolge le città, reso ancora più pesante dalla mancanza di politiche sociali e di idonee forme di intervento pubblico”. La Cgil Messina e il Sunia, il sindacato inquilini, sono intervenuti all’assemblea pubblica in via Padova, in occasione della settimana internazionale “Sfratti Zero”. “Serve – affermano gli esponenti delle organizzazioni sindacali – che il tema della casa venga posto urgentemente al centro del dibattito politico”.

Cgil e Sunia evidenziano “i dati dell’emergenza abitativa a livello locale, oltre che nazionale, che sono ogni giorno più allarmanti. A livello regionale la situazione attuale conta 2047 sfratti emessi: 11%, percentuale in aumento sui dati dell’anno 2021; 7084 richieste di esecuzione e 1602 sfratti eseguiti. Una situazione insopportabile, che anche a Messina si mostra in tutta la sua drammacità”.

Per questi motivi, “alla luce dei preoccupanti dati sul numero di sfratti, il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti e il segretario del Sunia Messina Claudio Vallone preannunciano iniziative per sollecitare il confronto delle istituzioni sul tema abitativo”.

