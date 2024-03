Emergenza idrica, Basile: “Nessun allarmismo, ma l’acqua non va sprecata” VIDEO

Il sindaco lancia un messaggio con una battuta: "Evitiamo di lavare ogni giorno l'auto". Attesa per i dati sulla carenza: "Il problema è oggettivo"

MESSINA – Per l’Italia e per gran parte dei Paesi del Sud Europa non sarà un’estate semplice. L’assenza di piogge e la riduzione dei bacini idrici è evidente e anche a Messina la situazione è identica a quella di decine, se non centinaia, di città italiane ed europee. Il sindaco Federico Basile, che già nelle scorse settimane ha parlato della carenza di acqua causata anche dalla scarsezza di piogge degli ultimi mesi, ha lanciato nuovamente un messaggio alla cittadinanza, pur invitando alla calma: “A Messina non siamo messi bene, stiamo aspettando gli ultimi dati per comprendere quale è la riduzione dell’apporto idrico. Sono dati che ci ha chiesto l’autorità di bacino. Ci sarà sicuramente un problema di questo tipo anche da noi, perché è oggettivo”.

Basile: “Nessun allarmismo”

“Non vogliamo creare allarmismi – ha proseguito – ma credo che la stagione che sta arrivando, a causa anche della mancanza di piogge, ci porterà a dover prendere misure di contenimento. Attendiamo i dati ufficiali ma è un problema generale, che non riguarda Messina o le infrastrutture ma una carenza idrica oggettiva. Sotto questo punto di vista è chiaro che una campagna andrà fatta. E voglio dare un messaggio già da ora: al di là di ordinanze e regole, faccio una battuta e prendetela come tale, evitiamo di lavare ogni giorno l’auto. Dobbiamo capire che lo spreco di acqua deve essere calmierato. L’acqua è un bene di tutti e serve a tutti, per questo ognuno di noi deve comportarsi in un certo modo”.

