Emergenza incendi, Leanza: "Subito aiuti per cittadini e imprese" - Tempostretto

Il deputato regionale del Pd: "Sicilia in ginocchio sul piano del turismo"

“Subito ristori per cittadini e imprese. È davvero pesante il bilancio della devastazione causata dagli incendi in Sicilia e un grande grazie va ai vigili del fuoco, alla Protezione civile, alle Forze dell’ordine, nonché agli amministratori locali trovatisi a fronteggiare questa emergenza, per il lavoro ininterrotto di queste ore e i soccorsi portati in condizioni difficilissime e molto rischiose”. Lo afferma il parlamentare regionale del Partito democratico, Calogero Leanza, che evidenzia quanto “il bilancio umano ed economico sia grave nelle nostre province per cittadini e imprese e bisogna fronteggiare la situazione da subito. “La prima necessità è portare aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno e hanno subito danni: pensare, in primis, alle vittime e al dolore delle famiglie”.

“Dopodiché è fondamentale investire subito il Governo regionale e nazionale sulla necessità di interventi di bonifica e di prevenzione. La Regione è in ginocchio tra aeroporti e incendi – prosegue il deputato all’Assemblea regionale siciliana – e ciò sta generando un danno enorme anche sul turismo siciliano. Non è tollerabile tergiversare o lasciare spazio all’improvvisazione”.

Per Leanza è necessario intervenire con ristori per cittadini e imprese tramite l’istituzione di un capitolo di bilancio apposito, con interventi rapidi ed efficaci. Sono opportune, inoltre, risorse economiche immediate per le Guardie forestali, abbiamo un esercito che doveva essere già dispiegato per tempo tra boschi e riserve naturali, visto che i bollettini della protezione civile avevano allertato sul possibile rischio. Dobbiamo evitare che ogni anno si verifichino situazioni analoghe e sempre più drammatiche”, conclude Leanza.

