"Emergenza incendi, un disastro annunciato: Regione e Protezione civile impreparati" - Tempostretto

Il coordinamento provinciale del Pd: "Organico sottodimensionato dei Vdf e poca programmazione. Qua ci vuole l'esercito"

MESSINA – “Emergenza incendi a Messina. Sul tema è intervenuto il coordinamento provinciale del Partito democratico, che invoca l’impiego dell’esercito: “Un inferno di fiamme e fuoco sta aggredendo molti territori della provincia di Messina. Siamo di fronte a scene apocalittiche che hanno portato decine di famiglie per strada, molte case nelle cinte collinari sono state toccate dalle fiamme e si stanno determinando evacuazioni di intere comunità. È inaccettabile che di fronte ad una emergenza annunciata la Regione Siciliana e la Protezione civile regionale si facciano cogliere sostanzialmente impreparati“.

E ancora: “Ci domandiamo quali iniziative di prevenzione e programmazione siano state messe in atto. Non è più tempo di limitarsi a mettere le carte a posto ma occorre agire per tempo anche sfruttando le nuove tecnologie. Evidentemente il centrodestra siciliano ha trascorso più tempo a occuparsi di schermaglie interne e equilibri di potere che non della cura del territorio. A ciò si aggiunga la condizione di sottodimensionamento organico dei Vigili del fuoco della Città metropolitana di Messina, più volte denunciata dai sindacati, che i governi regionali e nazionali negli anni non hanno saputo risolvere, nonostante la particolarissima conformazione del nostro territorio caratterizzato, inoltre, da una viabilità primaria e secondaria a rischio e precaria”.



Contiìnua il Pd: “Ci domandiamo quali iniziative hanno messo in campo per il contrasto al rischio incendi e tutte le ricadute dal punto di vista idrogeologico l’ex presidente della Regione e oggi ministro per la protezione civile e del mare, Nello Musumeci, e il suo successore Renato Schifani. Di fronte alla gravità della situazione, il deputato regionale Calogero Leanza, acquisiti tutti gli elementi dai diversi territori della provincia di Messina, e facendosi portavoce delle istanze espresse dai medesimi, chiamerà il governo in aula ad assumersi responsabilità e impegni immediati”.

Il Coordinamento provinciale del Partito democratico di Messina, “oltre alla necessaria richiesta di stato di calamità, si sta attivando anche presso la propria deputazione nazionale perché si faccia intervenire l’esercito a fianco di Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari a cui si esprime profonda gratitudine per l’abnegazione e l’impegno”.

