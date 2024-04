Il Ct Brolo vince l’andata dello spareggio salvezza in C femminile

La formazione di tennis brolese supera per 3-1 in trasferta Valle Jato, domenica il ritorno in casa

BROLO – Ottimo modo di iniziare questo playout per il Ct Brolo che in trasferta a Partinico si impone per 3-1. La formazione femminile del circolo brolese dopo aver chiuso in quarta posizione nel girone di serie C femminile si è trovato di fronte il Tc Valle Jato, quinto nel proprio girone, e contro le palermitane si sta giocando la permanenza nella categoria.

Nella sfida di andata giocata in trasferta le ragazze del capitano Alessandro La Galia, ormai esperto in questo difficile campionato, hanno riportato una vittoria per 3-1. Importanti i successi di Miriam Gullì e Ginevra Abramo che hanno vinto i singolari e hanno poi conquistato il terzo decisivo punto nel doppio. Per le palermitane vittoria di Alice Brucia che supera di misura Giovanna Candido, domenica si replica a Brolo dove alle ragazze messinesi basterà non perdere, quindi conquistare almeno due punti, per salvarsi.

Tc Valle Jato – Ct Brolo 1-3

Subito vittoria per Ginevra Abramo che sfoggia una prova sempre più convincente. La giovane tennista mancina in queste due stagioni brolesi, sta ritrovando stimoli nuovi che associate al suo indubbio talento stanno dando un contributo fondamentale al circolo.

Segue la sfida tra le due Miriam, Gullì per Brolo e Lo Cascio per Valle Jato. La padrone di casa passa a condurre nel primo set e nel secondo ha match point sul 5-2, brava Gullì in una giornata per lei non proprio brillante ad annullarlo e poi rimontare spuntandola al terzo. La forte atleta di Merì, ormai brolese d’adozione dopo i tanti anni trascorsi con i nostri colori, si dimostra anima di questa formazione che spesso cambia gli interpreti ma che vede sempre in Miriam un punto di riferimento assoluto a livello tecnico, ma soprattutto umano e di attaccamento alla maglia.

Sconfitta di misura nel terzo singolare con Giovanna Candido che cede ad Alice Brucia, vedremo se si prenderà la rivincita al ritorno. Infine il punto che chiude la contesa in favore delle messinesi arriva dal doppio Abramo/Gullì, ormai una certezza per questa categoria, che sconfigge la coppia palermitana composta da Brucia/Lo Cascio.

Articoli correlati