Emma Arcudi oro nei 100 farfalla, prima tesserata siciliana sotto il minuto

Dopo l'argento di stamattina Emma Arcudi, nuotatrice dell'Unime, sale sul gradino più alto del podio al pomeriggio nei 100 farfalla conclusi in 59"84

RICCIONE – Sembra non accontentarsi Emma Arcudi, nuotatrice classe 2009 in forza all’Ssd Unime, che in questo pomeriggio ha conquistato un’altra medaglia ai Criteria Nazionali Giovanili. Arcudi dopo l’oro di ieri nei 50 farfalla e l’argento questa mattina nei 50 stile libero, foto in evidenza, si è ripetuta sul gradino più alto del podio dove ha conquistato il titolo nazionale nella sua categoria nei 100 metri farfalla.

Arcudi ha realizzato il terzo miglior tempo nella gara per la sua categoria da quando esiste la manifestazione ed è la prima siciliana ad andare sotto il minuto in questa gara in vasca corta. Il suo 59″84 con cui ha concluso la gara, migliorando di quasi un secondo il proprio personale, le vale il nuovo record Juniores, Cadette e Seniores che già le apparteneva.

Nella stessa gara e serie, qualche corsia più in là, impegnata anche la compagna Sabrina Ferrara che migliora in 1’01″69 e termina quinta in tutta Italia. Migliora tra le Ragazze classe 2011 Anita Delia che sempre nei 100 farfalla chiude terza nella sua serie in 1’06″28 dodicesima in tutta Italia. Quarta atleta universitaria la messinese Giorgia Iaria in gara sempre nei 100 farfalla ma tra le Cadette che chiude in 1’01″99 migliorandosi anche lei.