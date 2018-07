Scaletta. Briguglio, Di Blasi e Basile i rappresentanti all'Unione dei Comuni

SCALETTA ZANCLEA. Il Consiglio comunale, presieduto da.Andrea le Cause, ha vagliato ed esitato alcuni adempimenti di inizio legislatura. L'assemblea ha nominato i rappresentati presso l'Unione dei Comuni "Valle di Monte Scuderi" individuati per la maggioranza in Letterio Briguglio e Maria Luisi Di Blasi mentre per la minoranza Sonia Basile.

Nella stessa seduta è stata composta la commissione elettorale formata da Tindaro Briguglio e Simona Cannistraci per la maggioranza e Carmen Urbano per la minoranza. Inoltre sono stati individuati i consiglieri comunali membri della Commissione comunale preposta alla formazione degli elenchi dei Giudici popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Appello nelle persone di Andrea Le Cause e Maria Luisa Di Blasi. Successivamente il Consiglio comunale ha preso atto del Documento programmatico del sindaco, Gianfranco Moschella e della composizione della giunta e della nomina del vicesindaco.

In apertura di seduta si è provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Meola che ha optato per il ruolo di assessore in seno alla giunta guidata dal primo cittadino Gianfranco Moschella, il quale è stato sostituito nel civico consesso da Simona Federico, dopo aver preso atto della rinuncia del secondo dei non eletti (il primo, Letterio Briguglio aveva sostituito Domenico Cifala nominato vicesindaco), Antonino Micalizzi, già assessore nella scorsa legislatura.

In chiusura di seduta il presidente del Consiglio ha comunicato la costituzione del gruppo consiliare "Liberamente insieme per Scaletta" che annovera tra le proprie file le forze di maggioranza a sostegno della Giunta Moschella e del suo programma, individuando come capogruppo Tindaro Briguglio, che nella sua dichiarazione ha ribadito l'appoggio al sindaco ed alla Giunta, auspicando un sereno svolgimento dei lavori in aula , nel rispetto dei ruoli e delle prerogative individuate dagli elettori scalettesi nella tornata elettorale del 10 giugno scorso.