Servizio civile, il Comune di Letojanni fa l'en plein di progetti finanziati

Il Comune di Letojanni fa l'en plein in materia di progetti di servizio civile finanziati. Mentre si stanno già svolgendo le fasi finali che porteranno alla formazione delle graduatorie per due progetti precedentemente finanziati, nell'ambito di “garanzia Giovani”, e che vedranno l'utilizzo di 10 giovani volontari all'interno delle strutture comunali, vengono adesso pubblicati i bandi dei nuovi progetti.

Sono ben 4 i progetti che l'Amministrazione letojannese ha presentato e che sono stati finanziati dal Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù. Nell'ambito del Servizio Civile Universale il Comune di Letojanni ha avuto finanziati i progetti “E-Cultura” e “Bimbus” per un totale di 10 volontari.

Nell'ambito del Servizio Civile Universale “Sperimentale” l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere i finanziamenti per i progetti denominati “INTour” e “PINK” per un totale di ulteriori 10 volontari. Saranno dunque ben 20 i ragazzi, tra i 18 e i 28 anni, che avranno la possibilità di svolgere il servizio civile nel Comune di Letojanni.

Le istanze per partecipare alle selezioni, secondo i criteri stabiliti nel bando, dovranno essere presentate dagli aspiranti volontari, secondo le modalità previste dall'Ente, entro il 28 settembre. Le aree di intervento scelte dall'Amministrazione sono la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e l'assistenza ai minori.

Il sindaco Alessandro Costa non nasconde la sua soddisfazione nell'avere ottenuto un risultato così importante: “Il lavoro oculato fatto dall'Amministrazione in questo ambito è stato ripagato. Non è semplice - spiega - riuscire a centrare un risultato come quello ottenuto: avere ben 6 progetti finanziati non è da tutti. Grazie a queste opportunità, ben 30 giovani potranno mettere le loro idee e la loro vivacità a servizio dell'intera comunità. L'intervento dei giovani volontari migliorerà la qualità già elevata dei servizi che il nostro Comune offre nel settore culturale e scolastico”.

Per l'assessore alle politiche sociali Teresa Rammi “è un risultato eccezionale che va a inserirsi in un quadro programmatico più ampio. La nostra amministrazione ha lavorato alacremente per creare possibilità di crescita per i giovani, non lasciando nulla di intentato. Lo abbiamo fatto aprendo gli uffici comunali ai ragazzi degli istituti superiori attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro e adesso diamo la possibilità di poter scegliere tra ben 4 progetti quello che è più affine alle loro aspirazioni e contribuire così alla loro crescita formativa”.