Eolian Cup, a Santa Marina di Salina la 4^ edizione del Premio Franco Costa

Dal 6 all'8 giugno le isole eolie teatro della spettacolare regata che unisce competizione, scenari mozzafiato e passione per la vela

La quarta edizione dell’Eolian Cup – Trofeo Franco Costa si appresta ad un imminente via. L’organizzazione della Yacht Club Capo d’Orlando, con il supporto di Fiv, VII Zona, e Uvai, ha scelto l’isola di Salina come campo di gara per la regata che si disputerà il 6, 7 e 8 giugno. Tra i partner istituzionali anche il Comune di Capo d’Orlando e la marina del comune nebroideo.

Ventiquattro gli equipaggi e le imbarcazioni confermate per la competizione, che saranno suddivise in gruppo 1 per classi di regata 0-A-B, gruppo 2 per classe C o ancora gruppo D categoria Gran Crociera. La quota di iscrizione è stata fissata in base alla lunghezza dell’imbarcazione: meno di undici metri, compresa tre gli undici e i tredici metri e superiore ai tredici metri. Nella giornata odierna era previsto il perfezionamento della iscrizioni ed eventuali controlli di Stazza, nella giornata di domani, sabato e domenica le regate sulle boe o costiere, a seconda delle condizioni meteo, previste al mattino.

Le imbarcazioni iscritte

Al via hanno confermato la loro presenza dall’entry list: A’nica, Le Due Lune, Frank, Kiwi, Anya, Baronessa, Shado, Profilo, Drake, Hydra, Dominguin, Obelix, Freedom, Sekeles, Cochina, Parisienne, Miss Lilli, Starfly, Mascalzone Siculo, Lauria X Cento, Bluette, Xalvaro, Pistrice, Corona.

L’Eolian Cup si svolgerà nelle acque antistanti comprese tre le isole di Salina, Lipari e Panarea. Per considerare valida la manifestazione andranno completate almeno due prove e la classifica generale comprenderà sia il gruppo 1 che il gruppo 2. Saranno premiati i primi tre della classifica generale e i primi tre per ogni gruppo o categoria. Il Premio Franco Costa sarà assegnato al primo classificato Overall delle categorie Regata-Crociera/Regata. Il Trofeo Salina invece sarà assegnato al Primo Classificato nella categoria Gran Crociera.