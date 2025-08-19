 Capretta in difficoltà salvata dai VdF a Vulcano

Alessandra Serio

martedì 19 Agosto 2025 - 13:00

L'animale era bloccato in una zona impervia ed è stata recuperata dai soccorritori in gommone

Soccorsi via mare per una capretta in difficoltà, messa in salvo dai Vigili del Fuoco in una zona impervia di Vulcano.

L’animale era rimasto bloccato su un costone roccioso e non riusciva a muoversi. L’animale, visibilmente provato ma in vita, è stato affidato alle cure dei volontari presenti sull’isola.

Il soccorso dei VdF

La capretta è stata individuata dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Lipari. Due soccorritori acquatici del Comando hanno raggiunto l’animale a bordo del gommone Sar con, alla conduzione, due specialisti nautici. Indossati i dispositivi di protezione individuale, i soccorritori hanno raggiunto la capretta in sicurezza e provveduto al suo recupero e salvataggio.

