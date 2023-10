Eolie. Federalberghi: “Collegamenti inadeguati e anacronistici”

Il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Christian Del Bono, denuncia l’inadeguatezza dei collegamenti marittimi

LIPARI – Federalberghi Isole Minori Sicilia torna a denunciare le criticità che affliggono i collegamenti marittimi per le isole Eolie. “Inadeguati e anacronisticamente insufficienti” è come li definisce il presidente Cristian Del Bono, che pone l’accento sul mancato ripristino di tutte le corse integrative regionali dei traghetti.

«I mezzi non presentano la stessa capienza di quella degli anni precedenti -spiega Del Bono- Allo stesso tempo, anche sugli stessi assetti statali si registrano dei tagli rispetto a quelli in vigore lo scorso inverno».

Il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia prosegue, quindi: «Inoltre, e questo riguarda sia navi che mezzi veloci, non sono ancora rientrati i rincari, sempre a valere sui mezzi gestiti in convenzione statale, subiti sin dal giugno 2022. Così come non sono state estese le agevolazioni sui mezzi veloci a tutti i pendolari, come invece era avvenuto nel quinquennio precedente, privilegiando quindi solo alcune categorie di utenza».

Per Del Bono l’auspicio è che si possa attivare un’osservatorio, di cui già si era discusso, per il controllo sulla qualità e la quantità dei servizi erogati ma, anche, un tavolo di confronto che coinvolga l’assessorato regionale e i rappresentanti delle comunità isolane dai sindaci alle associazioni di categoria.