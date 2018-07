Tantissimi i vip che approdano a Vulcano, quest'anno c'è anche Will Smith

Ieri sera ha cenato al Therasia di Vulcano dopo aver attraccato col suo enorme panfilo al seguito della sua famiglia. Stiamo parlando di Will Smith che quest'anno ha scelto le acque delle isole Eolie.



Si trova sui social un video che lo ritrae in questi giorni a fare attività subacquea nei fondali cristallini di Lipari mentre oggi, si vocifera, scalerà il cratere di Vulcano: l’attore, rapper e produttore cinematografico statunitense è giunto fino in Sicilia per concedersi un po' di relax come mostra la foto sorridente postata sui social.



La famiglia Smith al completo è stata immortala qualche giorno fa sulla costiera amalfitana, e adesso è alle Eolie a bordo di un panfilo alla scoperta delle sette sorelle.



Con Will Smith, sua moglie Jada Pinkett e i figli Jaden Willow e Trey. L'attore, candidato due volte al premio oscar e noto per il film "Alla ricerca della felicità" diretto da Gabriele Muccino ha sempre espresso parole di ammirazione per le bellezze paesaggistiche italiane.