Eolie, trovato il corpo senza vita della donna dispersa in mare

Stop alle ricerche della turista romana 85enne che si era immersa a Salina 2 giorni fa

Lipari – E’ stato ritrovato e recuperato al largo di Lipari il corpo dell’85enne dispersa al largo di Pollara venerdì scorso.

Due giorni di ricerche

Nel pomeriggio un’imbarcazione ha notato qualcosa di strano e, capito di cosa si trattasse, ha lanciato l’allarme. L’imbarcazione della Guardia Costiera ha issato a bordo i resti della turista romana. In questi due giorni la Capitaneria di Porto, insieme a sommozzatori dei Vigili del Fuoco, due elicotteri della Marina Militare e volontari, avevano perlustrato incessantemente le acque intorno alle isole Eolie.

La donna si era immersa due giorni fa a Salina con pinne, maschera e tubo, lasciando il gommone governato dal marito. E’ stato lui a lanciare l’allarme, non vedendola riemergere. Ieri erano stati ritrovati sui faraglioni gli attrezzi d’immersione della donna, ma di lei non c’era ancora alcuna traccia.