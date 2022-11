Erasmus Plus, ospiti nella riviera jonica delegazioni di cinque paesi europei - Tempostretto

Ha preso il via il progetto dell'associazione Tennis Club Junior di S. Teresa

S. TERESA – Ha preso il via il terzo progetto Erasmus Plus dell’Unione Europea e dell’Agenzia Nazionale Giovani, organizzato dalla associazione sportiva Tennis Club Junior di S. Teresa. Cinque le delegazioni straniere presenti: Spagna, Lettonia, Moldavia, Bulgaria e Georgia. Insieme ai giovani del Tc Junior trascorreranno nella riviera jonica cinque giornate per confrontarsi e dibattere su importanti temi come l’inclusione, il razzismo, i conflitti, la parità di genere. Hanno risposto con entusiasmo e fattiva collaborazione alla richiesta di partecipazione del Tc Junior cinque comuni del comprensorio: S.Teresa, Antillo, Savoca, Casalvecchio e S. Alessio.

Questa mattina l’incontro di benvenuto nell’aula consiliare di S. Teresa, con proiezione di video e dibattito. Nel pomeriggio la visita della cittadina jonica. Domani tappa ad Antillo con incontro di benvenuto in municipio, visita alla Campana della Pace. Nel pomeriggio visita a Casalvecchio con incontro in Municipio le autorità comunali e infine, in serata, incontro interculturale a S. Alessio nei locali della struttura alberghiera ospitante. Giovedì mattina visita a Savoca e nel pomeriggio tappa a Forza D’Agro. Infine, venerdì mattina visita a Castelmola e Taormina, mentre nel pomeriggio alle 18 ci sarà l’incontro di commiato nell’aula consiliare del Palazzo della Cultura, a S. Teresa. Il Tc Junior consegnerà gli attestati di partecipazione che validi in tutte le università europee per ottenere crediti universitari. Durante la serata sarà proiettato il cortometraggio storico “Jason Brown”, opera del regista Fabrizio Sergi.