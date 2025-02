Erbe alte e rifiuti nei torrenti Annunziata e Ciaramita, l’allarme della V Municipalità

Il Consiglio di quartiere chiede interventi urgenti

Rifiuti ed erbe alte, che bloccano il deflusso delle acque piovane. Il Consiglio della V Municipalità è preoccupato per la situazione dei torrenti Annunziata e Ciaramita.

“L’ultimo intervento di manutenzione risale a settembre 2023. I canneti in alcuni tratti superano l’alveo dei torrenti, riducendo in modo significativo la capacità di smaltire le acque piovane e il rischio esondazione rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza delle persone, degli edifici e delle infrastrutture. Altra minaccia è rappresentata dall’abbandono incontrollato di ogni tipo di rifiuto che accresce il pericolo di straripamento senza tacere le ripercussioni sulla salute pubblica, poiché i detriti accumulati, la spazzatura non rimossa e le acque stagnanti favoriscono la proliferazione di insetti e roditori, portatori di malattie infettive”.

La richiesta, contenuta in una delibera approvata all’unanimità, è di un intervento urgente di “pulizia, risagomatura e manutenzione dei due torrenti, nonché una attenta programmazione ordinaria da eseguire con cadenza periodica, evitando interventi emergenziali costosi e poco utili ai fini della sicurezza ed igiene”.