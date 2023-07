"Eri con me", Alice canta Battiato: l'1 agosto concerto al Castello di Milazzo - Tempostretto

Tre date in Sicilia per il tour che segue la pubblicazione dell'album, vincitore della Targa Tenco 2023

Saranno tre le date siciliane del tour di Alice “Eri con me”, naturale proseguimento del progetto discografico in cui ha interpretato sedici canzoni di Franco Battiato, registrate in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani. Con questo disco, Alice ha vinto la Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Interprete, mentre lo scorso anno era stata insignita del Premio Tenco 2022 alla Carriera.

Dopo le tappe nei teatri italiani, questa estate il tour continua nelle location all’aperto. Tre saranno le date in Sicilia: 29 luglio al Parco Archeologico di Morgantina (En) in occasione del Barbablù Fest; 30 luglio alla Villa Filippina di Palermo, 1 agosto Teatro al Castello di Milazzo a Milazzo.

La scaletta

Il tour estivo prevede l’inserimento di nuovi brani in scaletta tratti dal recente album, come Da Oriente a Occidente e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come La cura, canzoni dai diversi periodi compositivi di Battiato, e quelle nate dalle loro numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che hanno scritto insieme come Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur e anche i brani che Battiato ha scritto più recentemente per Alice come Veleni e Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso le canzoni a cui sente di aderire pienamente. Nella formazione in trio, al consolidato concerto, con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si è aggiunto quest’anno il timbro caldo del violoncello di Chiara Trentin.

(foto di copertina di Cristiana Paesani)