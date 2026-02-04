Eroe tra le fiamme a Capo d’Orlando: il pescatore che ha salvato la vicina è fuori pericolo

Il 65enne ha riportato gravi ustioni per soccorrere la donna intrappolata nel rogo di via Trazzera Marina

Capo d’Orlando – Sta meglio il 65enne orlandino protagonista del salvataggio durante l’incendio di un appartamento in via Trazzera Marina, divampato intorno alle 23 del 2 febbraio scorso.

Come sta il pescatore coraggioso

L’uomo è stato trasferito dall’ospedale di Sant’Agata Militello, dove era stato trasportato al 118 in pronto soccorso nell’immediatezza, al centro Grandi Ustioni del Civico di Palermo. Il pescatore ha profonde bruciature a viso, braccia e gambe ed è monitorato dai medici, che si sono riservati la prognosi ma non temono per la sua vita.

Appartamento in fiamme

Il 65enne era entrato nell’appartamento in fiamme della vicina di casa per metterla in salvo, permettendole effettivamente di evitare conseguenze peggiori. La donna era sotto choc, intossicata dalle fiamme, ma è stata medicata sul posto e poi aiutata dai familiari. I vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo, causato probabilmente da una stufa malfunzionante. L’appartamento, completamente distrutto, è stato dichiarato inagibile.