Redazione

Incendio in un appartamento a Capo d’Orlando

martedì 03 Febbraio 2026 - 07:20

Potrebbe essere stata una stufa la causa. A domare le fiamme i vigili del fuoco di Messina

CAPO D’ORLANDO – Fiamme al primo piano e persone in pericolo. Ieri sera, intorno alle ore 20:45, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina a Capo d’Orlando. Le fiamme hanno interessato alcune stanze, mentre altre sono rimaste salve. L’incendio, scaturito probabilmente da una stufa, è stato domato tempestivamente grazie all’intervento dei Vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Sant’Agata di Militello. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Per sicurezza era stata inviata una autobotte di rincalzo e una autoscala dalla sede centrale di Messina.

Dopo aver bonificato e messa in sicurezza l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 23.

